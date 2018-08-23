掐死正妹妻後竟還約妹開房 狠夫判死女方家屬淚崩：法律公正

2018年08月23日 20:16 陳慶餘

楊儷萍家屬在聽到判決結果後情緒當場潰堤（翻攝微博）

中國大陸上海去年2月驚爆一起駭人的殺妻案，29歲的人妻楊儷萍因為和丈夫朱曉東發生口角而慘被對方徒手掐死，沒想到朱曉東在犯案之後竟然還將妻子的屍體藏在冰箱裡長達3個月，期間朱曉東甚至還到處約妹開房間，而在案件經過長達1年多的審理後，朱曉東被法院判處死刑，而在聽到宣判後楊儷萍的母親也當場情緒崩潰，直呼法律終於還給了他們一個公道。

據了解，2016年10月17日，朱曉東在家中和妻子發生口角，因此憤而動手毆妻，接著更徒手將妻子活活掐死，並且將屍體藏在家中的冰箱中長達3個月，朱曉東直到隔年才將此事告知父母，並且在父母陪同下到警局自首。由於涉案的朱曉東與妻子的外型都相當亮眼，是人人稱羨的神仙眷侶，因此在消息曝光之後更是轟動一時。

法院指出，朱曉東雖然是主動投案，但他在犯案之後藏屍長達4個月，更在其間利用妻子的錢財四處遊山玩水，甚至還與異性約砲開房，顯然毫無悔意，對社會的為害極大，因此決定判處朱曉東死刑。

在判決結果出爐後，楊儷萍的父親楊敢連就如釋重負的表示，感謝法律還給他們公道，而他也相當感謝在一路上支持他們的人，「大家都很有正義感」，而在聽到判決結果的當下，楊儷萍的母親也立刻情緒崩潰，表示自己對女兒的思念從未停止，在正義伸張後女兒終於能夠安息，而他們在拿到判決書之後也會立刻到女兒的墳前報告結果。

至於朱曉東的家屬則是不服法院判決，認為法官無視朱曉東的自首情事，加上當下朱曉東是一時情緒失控才會犯案，因此不能算是謀殺，並表示一定會上訴到底。