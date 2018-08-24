堅持寫繁體字被同事唸「沒效率」 網友怒批：破壞文化的作為

示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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堅持寫繁體字被同事唸「沒效率」 網友怒批：破懷文化的作為 堅持寫繁體字被同事唸「沒效率」 網友怒批：破懷文化的作為示意圖。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》

現代人越來越少提筆寫字，若有書寫的機會，還會有人希望寫快一點，自然地將繁體字寫成簡體字。最近有一名堅持寫繁體字的男子，分享自己因為這個習慣被同事噓「沒效率」，讓他相當不解，直言自己對簡體字有排斥感；他的堅持引起許多網友共鳴，有人更痛批「殘體字是破壞文化」。

昨(23)日有一名男網友在《批踢踢實業坊》聊到寫字的問題，表示自己從小寫字就堅持不寫簡體字，就算是隨手的筆記或是小紙條都習慣寫繁體字，並坦承「對簡體字就是有種排斥感」；不過，他的習慣卻被同事碎唸「沒效率」，像是「體」或「關」之類筆劃多的字，他們認為寫繁體字很麻煩又費時，讓他不禁好奇有沒有其他網友像他一樣「堅持繁體字」。

原PO堅持寫繁體字的習慣引起熱議，有不少人紛紛表示不喜歡寫簡體字。 原PO堅持寫繁體字的習慣引起熱議，有不少人紛紛表示不喜歡寫簡體字。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》

有一些網友馬上回覆一堆簡體字，像是要氣死原PO，「超讨厌简体字」、「本宝宝最讨厌写简体字」、「忧郁」、「老铁写个字咋惹到你了」；不過，不少網友認為寫繁體字扯到效率有點誇張，「講效率乾脆直接寫注音啊，一堆懶人」、「寫殘體字哪來的效率，閱讀起來更沒效率」、「要效率… 直接打字最快了」。

也有些網友跳出來表示，俗體字和簡體字是不同的，更氣得直呼大陸創造的簡體字根本是殘體字，紛紛留言痛罵，「殘體字真的是破壞文化的作為」、「因為醜才不喜歡寫」、「簡體字給人劣質的感覺」、「永遠不寫簡體字」；還有人分享親身經歷，「以前數學的數寫到忘記繁體怎麼寫」、「小時候就不寫簡體字了，寫久了怕忘記繁體怎麼寫」。

文章來源：批踢踢實業坊

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