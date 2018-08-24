電眼正妹快手「洗雞」 俐落身手110萬人看呆

電眼正妹快手「洗雞」 俐落身手110萬人看呆(圖翻攝自臉書/โอมมี่ จึ๊กกะดึ๋ย)

友善列印
/綜合報導

正妹的一舉一動，都容易成為網友焦點。泰國最近有一名正妹，分享她洗雞的影片，只見她身手俐落，幫雞的翅膀、脖子等部位洗乾淨，甚至不害怕雞，讓人看的相當佩服，而她水汪汪的雙眼搭上清秀的臉蛋，就連幫雞洗澡的畫面都賞心悅目，而該支影片甚至吸引110萬人觀看。

電眼正妹快手「洗雞」 俐落身手110萬人看呆(圖翻攝自臉書/โอมมี่ จึ๊กกะดึ๋ย) 電眼正妹快手「洗雞」 俐落身手110萬人看呆(圖翻攝自臉書/โอมมี่ จึ๊กกะดึ๋ย)
電眼正妹快手「洗雞」 俐落身手110萬人看呆 電眼正妹快手「洗雞」 俐落身手110萬人看呆(圖翻攝自臉書/โอมมี่ จึ๊กกะดึ๋ย)

根據泰國《khaosod》報導，出生於1995年的正妹「โอมมี่ จึ๊กกะดึ๋ย」，現居在猜也奔府（Chaiyaphum），長相清秀的她擁有2.2萬網友追蹤，日前她在臉書分享幫雞洗澡的影片，只見她完全不怕雞，俐落的沾水，清洗雞身體、脖子及翅膀等部位，還順便幫牠順毛，身手看起來相當專業，而影片釋出僅過4天，已累積110萬觀看次數。

電眼正妹快手「洗雞」 俐落身手110萬人看呆(圖翻攝自臉書/โอมมี่ จึ๊กกะดึ๋ย) 電眼正妹快手「洗雞」 俐落身手110萬人看呆(圖翻攝自臉書/โอมมี่ จึ๊กกะดึ๋ย)

據報導指出，雖然雞本身有自我清潔的本能，但仍有些地方洗不到，且幫雞清洗也有其效果，能幫助牠們舒緩情緒，但雞基本上不喜歡碰水，必須讓牠們試著習慣，且建議在有陽光的狀況下清洗，並將水溫調至適當的溫度，洗好後也得趕緊吹乾，避免感冒失去活力。

電眼正妹快手「洗雞」 俐落身手110萬人看呆(圖翻攝自臉書/โอมมี่ จึ๊กกะดึ๋ย) 電眼正妹快手「洗雞」 俐落身手110萬人看呆(圖翻攝自臉書/โอมมี่ จึ๊กกะดึ๋ย)

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