暴雨狂灌高雄！住家圍牆被沖垮 網驚慌：要撤離嗎？

暴雨狂灌高雄！住家圍牆被沖垮 網驚慌：要撤離嗎？(圖翻攝自/爆料公社)

友善列印
/綜合報導

台灣中南部因熱低壓影響，至今(24)日都還在下雨，而昨(23)日各地也傳出災情，讓不少民眾很擔心。一名女網友在臉書，分享住家附近的淹水情況，高雄大寮陽明山莊遭暴雨狂灌，排水系統來不及排出，出現淹水的慘況，泥水甚至將圍牆沖垮，讓女網友崩潰的表示「別再下雨啦」。

停在一旁的車子，甚至要被泥水沖走(圖翻攝自/爆料公社) 停在一旁的車子，甚至要被泥水沖走(圖翻攝自/爆料公社)

女網友將影片上傳至《爆料公社》，指她家對面的圍牆已被泥水沖倒，原本的走道變成一條小河，泥水不斷從社區裡噴出，儼然形成小瀑布，而底下的圍牆更被沖垮，殘骸已橫躺在地斷成塊狀，停在一旁的車子，甚至要被沖走了，而她也PO出家中慘狀，沙發、桌子及冰箱等，全都泡在泥水裡，讓人看得相當恐怖。

泥水排出後，可見圍牆全都倒了(圖翻攝自/爆料公社) 泥水排出後，可見圍牆全都倒了(圖翻攝自/爆料公社)

不少網友很擔心「危險，注意地基砂石流失」、「小心不要被大水地基掏空了」、「電梯壞了，我要走12樓層」、「我住5樓，剛下班看到圍牆倒了也嚇一跳，原來是大自然的破壞，太可怕了…」、「是否考量先撤離！圍牆都倒了，可能會有土石流崩塌...」、「車子被水流推動要溜掉了」，還有人解釋「那個是重力式的圍牆，基本上地面被沖走就會往後翻，其實只有圍牆的話還好，圍牆和主建築物無關」。

女網友家中的家具，全都泡在泥水當中(圖翻攝自/爆料公社) 女網友家中的家具，全都泡在泥水當中(圖翻攝自/爆料公社)

窗戶忘記關！猛雨瞬間變SPA...

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