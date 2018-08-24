砸303億治水被暴雨戳破牛皮 網批「高雄50天就破功」

2018年08月24日 11:34 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

熱帶性低氣壓造成南台灣淹水災情慘重，交通也因此幾乎停擺，不過上個月才有媒體報導，高雄市水利局12年來投入303億元治水，如今卻成「汪洋一片」，被網友調侃「不到50天就破功！」

豪雨猛灌南台灣，為高雄、台南、屏東地區帶來嚴重淹水災情，積淹水達30公分以上者多達44處，甚至水淹及膝或腰部；高雄市區昨天100多處回報淹水，放眼望去幾成水鄉澤國，不少車輛拋錨、還有汽車整台滅頂，下午更發生瞬間近7級陣風吹倒12層樓高的鷹架，3人遭砸中不治。

諷刺的是，上月5日才有媒體報導，高雄市水利局12年來投入303億元，推動多項治水工程、打造15座滯洪池，目前已完成13座，另2座今年底完工，總滯洪量達326萬噸，高居全國之冠，更期許未來朝「海綿城市」邁進。如今一場暴雨，戳破水利局牛皮，將高雄打回原形。

消息傳到PTT，不少鄉民狠酸，「舉債花了303億治水，結果50天內就破功」、「（滯洪池）還少兩座，難怪會淹水」、「民退黨黨工說沒吃300億，高雄變水上樂園？現在不是嗎？」、「整個高雄就是一個大滯洪池，治水成功！」

高雄小港淹水 拖板車駛過驚起「浪」…警車秒變遊艇。（圖/翻攝自爆料公社）

高雄市23日瞬間強降雨不斷，造成多處積水成災，路上有多部汽機車拋錨。圖為新興區民生路淹水情形。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月23日

高雄市23日瞬間強降雨不斷，造成多處積水成災，路上有多部汽機車拋錨，交通打結。圖為新興區民生路淹水情形。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年8月23日