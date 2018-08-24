男童俏皮照鏡子！鏡中倒影早0.5秒離開 網驚：那是誰？

2018年08月24日 12:07 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

鏡子裡的到底是誰？美國德州聖安東尼奧市（San Antonio）一名網友，最近拍攝到一幕詭異景象，一名身穿條紋的男童，逗趣地對著鏡中的自己做鬼臉，但當男童打算離開時，鏡中他的倒影竟先提早0.5秒離開，讓11萬名網友看了都驚呼「鏡子裡的人是鬼嗎？」。

the more i watch this, the crazier it gets. 💀 pic.twitter.com/f8MQ9ahRhY — jolynn 🍒 (@satxjolynn) 2018年8月20日

綜合外媒報導，一名網友「@satxjolynn」在推特，PO出一段奇怪的影片，並寫下「只有我看到嗎？鏡子的倒影，好像比他先離開？」，只見一名黑人男童先是對鏡子做鬼臉，接下來他轉身離開時，鏡子的倒影似乎比他早0.5秒動作，讓不少人很吃驚，該段影片目前也已累積375萬觀看次數。

不少網友開始研究影片，指出「真的很怪！男童眨眼時，鏡子倒影還是睜開的」、「大家都知道，鏡子裡的影像來自另一個時空，他們可能想表達什麼...」、「我從來沒有聽說過，鏡子裡倒影會快0.5秒」。而原PO事後也解釋，會產生這個怪現象，應該是拍攝位置、鏡子的角度，導致拍攝出現錯覺，事實並非靈異現象。