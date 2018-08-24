小黃司機開到打瞌睡！乘客自己當駕駛 還付300元車資

2018年08月24日 14:42 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

泰國曼谷有一名網友，日前搭乘計程車時，發現司機在等紅燈時，竟不小心打瞌睡，為了安全著想於是他靈機一動，決定與對方交換位置，而他自行開車抵達目的地，事後還支付車資300元泰銖（約新台幣280元），而他也將片段拍攝下來，不少網友直呼他好貼心。

網友山提帕(Santiphap Khunchanmee，音譯)22日攔了一輛計程車，一上車他就發現，司機似乎有些精神不濟，在等紅燈時甚至打起瞌睡，而司機也驚覺不安全，於是提議暫停路邊，讓他小睡一下，豈料山提帕聽聞不僅沒有生氣，甚至還建議兩人交換位置，由他來開車，而司機則坐副駕休息。

司機一開始有些猶豫，之後也同意這樣做，山提帕從乘客一秒便司機，抵達目的地後，他看司機還睡的很沉，於是將用手機紀錄下片刻，還逗趣的對鏡頭扮鬼臉，之後才叫醒對方，並支付300元泰銖的車資，最後更問司機「你還能繼續開車嗎？」，而對方也表示可以，不斷地向山提帕道謝。

山提帕事後，將影片上傳至臉書，獲得1.7萬個讚，不少網友也紛紛表示「從乘客變司機，還要付車資，你人也太善良了吧！」、「司機大哥一定很感動」、「今日最狂，一秒變司機」，還有網友也分享「我也碰過同樣經歷，當時發現司機很睏，我也幫忙開車，當問對方為什麼不先休息，再安全上路工作，司機大哥則說，因為他必須賺錢養家」。