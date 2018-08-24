小黃司機開到打瞌睡！乘客自己當駕駛 還付300元車資

小黃司機開到打瞌睡！乘客自己當駕駛 還付300元車資(圖翻攝自臉書/Santiphap Khunchanmee)

友善列印
/綜合報導

泰國曼谷有一名網友，日前搭乘計程車時，發現司機在等紅燈時，竟不小心打瞌睡，為了安全著想於是他靈機一動，決定與對方交換位置，而他自行開車抵達目的地，事後還支付車資300元泰銖（約新台幣280元），而他也將片段拍攝下來，不少網友直呼他好貼心。

網友山提帕(Santiphap Khunchanmee，音譯)22日攔了一輛計程車，一上車他就發現，司機似乎有些精神不濟，在等紅燈時甚至打起瞌睡，而司機也驚覺不安全，於是提議暫停路邊，讓他小睡一下，豈料山提帕聽聞不僅沒有生氣，甚至還建議兩人交換位置，由他來開車，而司機則坐副駕休息。

司機一開始有些猶豫，之後也同意這樣做，山提帕從乘客一秒便司機，抵達目的地後，他看司機還睡的很沉，於是將用手機紀錄下片刻，還逗趣的對鏡頭扮鬼臉，之後才叫醒對方，並支付300元泰銖的車資，最後更問司機「你還能繼續開車嗎？」，而對方也表示可以，不斷地向山提帕道謝。

山提帕事後，將影片上傳至臉書，獲得1.7萬個讚，不少網友也紛紛表示「從乘客變司機，還要付車資，你人也太善良了吧！」、「司機大哥一定很感動」、「今日最狂，一秒變司機」，還有網友也分享「我也碰過同樣經歷，當時發現司機很睏，我也幫忙開車，當問對方為什麼不先休息，再安全上路工作，司機大哥則說，因為他必須賺錢養家」。

情侶手扶梯上調情！潮男「破褲... 網紅擁「貴妃巨乳」想縮胸 直...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。