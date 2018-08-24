中元普渡徵工讀「1桌10元」 網友狠酸：鬼月做功德？

中元普渡徵工讀「1桌10元」 網友狠酸：鬼月做功德？（示意圖／shutterstock／翻攝爆料公社）

友善列印

中元節即將到來，不少地方都會準備排桌祭祀，但這樣的兼差會有人想做嗎？一位網友在臉書發文徵求中元節幫忙擺放供品的工讀生，並要求4位工讀生分工合作排好總共115桌的祭品，事後還得負責環境清潔，但薪水卻是「1桌10元」，貼文被轉貼到臉書社團「爆料公社」後掀起網友熱烈討論。

「這是哪門子的暑假賺零用錢，根本就是鬼月在做功德啊！一桌10元！」有網友在爆料公社轉貼一篇徵求明天早上8點到11點幫忙中元節排桌祭祀的工讀生，而工作內容是在分工合作排好115桌的供品，並且在事後進行環境整理，但給出的薪資卻是讓不少網友傻眼的「1桌10元」。

根據貼文內容換算，115桌共可以領到1150元，但這1150卻要4人分，因此1名工讀生只能分到大約287元，而這287元還得工作3小時，等於時薪只有95元，遠遠低於法律規定的基本工資，因此就有不少網友在看到文章之後留言狠酸「好兄弟知道你在這裡坑人嗎？」、「這應該不是打工，是在積陰德」。

有人跳出來緩頰，表示會抱怨這種工作的人大概都沒做過，1桌10元的意思代表是擺越多賺越多，而且在法會之後還能把剩下的供品拿回家用，「不喜歡就別報名，想參加的鄰居有一大票在排隊」，但也有網友點出關鍵，指出排桌這種事都還好，畢竟熟練之後就能夠快速排完，但重點應該是之後的環境整理才是最費工的地方。

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