2018年08月24日 16:00 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

車道出現蝙蝠車！警車閃燈示意攔檢 結局超展開(影片來源youtube/New York Post)

電影裡的正義角色，總是讓不少人想模仿，若在路上看見蝙蝠俠，肯定讓人搶著合照。加拿大安大略省馬路上，日前出現一輛蝙蝠車，由於外型相當吸睛，讓人忍不住多看好幾眼，豈料他最後也被警察盯上，警車閃燈示意他停靠接受臨檢，沒想到員警一下車，居然是想與蝙蝠俠合照。

綜合外媒報導，一名網友日前在安大略省馬路上，看見一輛神複製電影的蝙蝠車，隨後警車隨後便閃燈，要求駕駛靠邊停車，一名身穿蝙蝠裝的男子便走下車，接受員警的巡查，起初拍攝者以為是蝙蝠俠超速，或不合法改車，豈料兩人沒講幾句話，蝙蝠俠便開車離開，讓拍攝者直呼「太好了吧！」，並將影片上傳網路。

而這名蝙蝠俠Coser其實是史蒂芬(Stephen Lawrence)，在當地小有名氣，平時是一名口可樂員工，因為非常喜歡蝙蝠俠，才會將自己與愛車，還原蝙蝠俠電影裡的模樣，有時還會參加慈善活動或至醫院，帶給需要幫助的孩子們快樂，而他也強調，這輛蝙蝠車是合法改裝上路，因此沒有問題。

事後史帝芬也表示，18日回家途中，由於他的車外型太引人注目，導致許多人跟在他後面拍照，他認為這樣會造成交通問題，甚至非常危險，於是發現警車後便上前求助，只是護送到一半時，警車突然閃燈示意停靠，原本他還不清楚發生什麼事情，直到下車才知道，原來是員警覺得機會難得，因此想跟蝙蝠俠合照，而當地警局也證實此事，更表示此舉並沒不好，還可拉近警民關係。