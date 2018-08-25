98公斤胖妹立志減肥！1年甩掉44公斤 竟化身超萌小隻馬

2018年08月25日 10:10 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

有毅力的女人最美！泰國一名18歲高中妹婉維莎（Wanwisa Nanongtoom）體重重達98公斤，加上長滿青春痘的臉，讓她在同儕之中備受取笑，甚至成了班上的「邊緣人」。不過這些遭遇讓她反而振作起來，不僅瘋狂健身減肥，還在1年內甩掉44公斤，嚇壞身邊所有人。

「大家都笑我是大象...」18歲的婉維莎在高中時，每天除了讀書就是吃，導致體重飆到98公斤，加上滿臉都是青春痘，讓她在朋友間都是最不起眼的，甚至被嘲笑是「大象」、「胖豬」等等。高二那年，婉維莎開始減少食量，一天只吃兩餐，米飯、甜食也大量減少，婉維莎說，有時候一天會只吃一餐而已，甜點絕對是大忌，能不吃就不吃，但最重要的還是運動。

婉維莎在高中時，每天除了讀書就是吃，導致體重飆到98公斤。(圖/Wanwisa Nanongtoom臉書)

婉維莎也說，曾經減肥到一段時間，就會懶惰不想要運動，所以前3個月是關鍵，只要撐過就會習慣了，「千萬不要因為他人唱衰或批評，就減緩自己減肥的動力。」1年後，婉維莎不僅成功減了44公斤，連皮膚也漸漸變好，加上學習化妝、打扮，瞬間化身為正妹，連追求者也大幅增加。

婉維莎表示，其實自己也不太敢看以前的照片，「透過這一年的挑戰，有一個很深的感受，若是想要讓別人不看輕自己，只有一個方法，就是努力改變自己，才能改變這個命運。」