「晚上6點停班課！」台南提早2小時下班 主管這番話讓她超傻眼

2018年08月25日 11:00 杜炤佑

這樣的公司會不會太缺德？近幾天南部遭低氣壓襲擊，各地先後傳出淹水災情， 23日台南市府也宣布晚間6點起停班停課。不過就有網友在臉書發文抱怨，表示老婆平時工作都晚上8點下班，公司卻表示留到最後才給薪，還強調「要離開也可以，但今天就不支薪也不扣全勤，請各位自行斟酌」，讓員工看了相當氣憤。

網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，23日因為狂風暴雨，台南市也宣布晚間6點後停班停課，但老婆的主管卻在公司群組公布訊息：「如果你們願意留下，今天會算正常給薪，如果要離開回家也可以，但今天就會等於是不支薪不扣全勤喔！請各位自行斟酌，也請各店長協助，紀錄要先行回家的同仁」。

該主管竟表示提早下班的話，當日則不支薪。(圖/爆怨公社)

當時原PO的老婆相當傻眼，沒想到5分鐘後，主管還補充：「如果晚一點回家會有生命危險的同仁們，請你立馬收拾行囊！Go home！」看似就是要拗所有員工準時8點才能下班，否則這一整天則是做白工。

對此，許多網友看了都紛紛砲轟：「Go Home = 白做一天」、「講幹話還講得一派輕鬆」、「什麼公司這麼狂」、「那整天不就白上，好意思捏」、「明擺著知道你不敢走」、「太不合理了，員工理虧爽到公司」、「真的是台灣特產，慣老闆」。