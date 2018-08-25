不滿超商賣香菸給未成年兒 家長暴怒嗆店員：腦袋有問題嗎？

不滿超商賣香菸給未成年兒，身穿星星上衣的家長暴怒跑到超商興師問罪（影片截圖）

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一位未成年的男學生穿著便服到超商買菸，店員一時沒注意就將香菸賣給了他，沒想到在男學生買菸被家長發現後，家長竟不是先處理兒子未成年吸菸的問題，反而是暴怒跑到超商興師問罪，甚至還怒嗆店員「腦袋有問題嗎？」

從目擊者PO出的影片中可見，家長帶著未成年買菸的兒子衝到超商與店員對質，而店員則是解釋因為當時對方沒穿制服，才會一時沒注意把香菸賣出去，並強調之後一定會確實要求顧客出示身分證明才會賣菸。沒想到這時家長卻突然爆走大罵店員「腦袋有問題嗎？」並指出今天因為大雨放假，加上又是放暑假，想也知道未成年學生不會穿制服來買香菸。

眼看衝突越演越烈，一旁路過的客人也都看不下去這位家長的離譜行徑，上前幫店員說話，指出家長應該要管好自己的小孩，而不是跑過來責怪店員，「他今天又沒穿制服，誰知道他是小孩子啊？」但爆走的家長卻絲毫聽不進去，反而是一直跳針，要不相干的人士別來插嘴。

影片曝光後，引起網友熱烈討論，不少網友紛紛留言：「自己小孩不帶好 誰會知道他X的他沒滿18啊？臉那麼早熟！」、「上樑不正下樑歪跑來怪店員」、「有什麼樣的家長就有什麼樣的小孩，不意外」、「賣菸給未成年者就是違法，但家長可以直接檢舉，對嚇阻亂賣菸比較有效，不必自己跑到超商吵架」。

不滿店員賣菸給未成年的兒子，家長暴怒跑到超商興師問罪（取自臉書）
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