「滴滴」車再傳命案 20歲正妹慘遭司機性侵棄屍

「滴滴」車再傳命案，20歲正妹慘遭司機性侵棄屍（翻攝微博）

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今年5月，中國大陸知名叫車服務「滴滴出行」驚傳一起21歲空姐遭到司機性侵殺害的案件，引發社會不小關注，但沒想到才過了3個月，滴滴車竟又再度發生一起一名20歲的年輕正妹在搭乘滴滴車時被司機載到偏遠處性侵並殺害棄屍的類似案件。

根據《都市快報》報導，20歲的趙姓女子在昨（24）日下午叫了一輛滴滴車，打算去參加朋友的慶生會，但她卻搭乘過程中傳訊息向友人表示「司機開的山裡沒有一輛車，有點怕」，接著更在過了5分鐘之後傳了一句「救命、搶救」就隨即失聯。

趙女友人在察覺事情有異之後，立刻聯絡滴滴官方，而對方則表示會派出相關人員介入處理，但需要等待1小時，而在1小時之後官方回應已經和當事司機聯絡上，司機表示趙女根本就沒有上車，但此說法趙女的友人並不相信，只好選擇報警處理，但這時距離趙女失聯已經過了將近5個小時，這時趙女的家屬也透過網路發出尋人啟事。

而警方在獲報後也立刻展開調查，並透過滴滴官方取得司機的基本資料，而在深入追查之後，警方也懷疑司機有重大作案的嫌疑，並透過監視器畫面發現了該名司機的行車路線，接著便開始沿路搜索司機與女子的下落。直到今日凌晨，趙女的屍體才在一個距離主要道路約3公尺深的一處草叢內被發現，而趙女的遺體上滿是血跡，雙腳還被用布條綁住。

警方指出，在案發當天下午5點35分接獲趙女的家屬報案，而警方在獲報後也相當重視此事，因此立刻啟動了重大案件調查機制派出大量警力，並且在隔日的凌晨就逮捕了涉案的27歲鍾姓男司機，而在初步調查後，鍾男也已經坦承將趙女性侵殺害，但詳細案情仍在調查當中。

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