引退轉行當主持人 前世界第一AV女優自爆「每天仍收死亡威脅」

2018年08月25日 20:06 陳慶餘

曾在2015年曾被全球最大A片網站「Pornhub」認證的「世界第一AV女優」米雅卡莉法（Mia Khalifa）雖已經引退但仍話題不斷，已經轉行當體育節目主持人的她近日又再度爆料，自己雖然已經引退，但仍然每天都會像以前當AV女優一樣，瘋狂收到死亡威脅。

根據《太陽報》報導，具有中東血統的卡莉法在擔任AV女優期間，因為拍攝了一場包著穆斯林頭巾的性愛戲碼讓他一夕爆紅，但也使她成為了恐怖分子的下手與威脅目標，而卡莉法近日又再度爆料指出，自己雖然已經隱退轉行當體育節目的主持人，但類似的死亡威脅卻從來沒有中斷過，她直到現在仍然每天都會收到有人揚言要殺死她的威脅。

對此，現年25歲的卡莉法也無奈的表示，她知道這種情況是她成名的代價，她也因此不得不改變她的生活作息與方式，像是不能像平常人一樣獨自去某些地方，或者是不能在晚上出門等等，「我必須很小心，這肯定改變了我的生活」。

黎巴嫩裔的卡莉法在10歲那年移居美國，並且曾在2014年短暫擔任AV女優3個月，而當時她一場包著穆斯林頭巾（hijab）的性愛片段讓她聲名大噪，但也使她成為了恐怖分子的目標。當時卡莉法表示就無奈的表示，這場戲單純的只是一場諷刺，更指出好萊塢還有利用過更糟的方式來描述穆斯林。

卡莉法身材火辣，即使引退了也毫不吝嗇展現好身材（翻攝ＩＧ）