烏克蘭驚見吸血鬼？「無血羊屍」頸部留神秘傷口

2018年08月25日 21:35 陳慶餘

烏克蘭西部的捷爾諾波爾州（Ternopil Oblast）的一個村莊近日發生一起8隻綿羊離奇死亡的案件，而每隻綿羊更被發現頸部出現了兩個神祕傷口，而體內的血液更是一滴不剩，讓當地村民在得知此事後都人心惶惶，認為犯下這8起綿羊命案的兇手就是傳說中的吸血鬼，而在案件發生後，綿羊的主人也立刻在農場內安裝了監視器，希望能夠捕捉到兇手的身影。

根據《太陽報》報導，綿羊的主人奧斯塔（Mykhailo Ostapyuk）日前在家中的農舍裡發現綿羊屍體，而這些羊屍四散在農舍各處，就像是被逐一獵殺一樣，而離奇的是現場竟沒有任何血跡。事後，奧斯塔找來了一個資深的獸醫到場檢查，獸醫也發現每隻羊屍的脖子上都有兩個不明傷口，而且體內裡面更是一滴血也不剩，而獸醫也驚訝的表示在他從業40多年來，從沒有見過這種離奇現象。事後奧斯塔也在農舍柵欄外發現一個不明腳印，因此他認為兇手應該就是傳說中的吸血鬼。

村莊內的獵人也指出，這種攻擊方式並不符合任何野生動物的行為。舉例來說，狼群在獵捕食物後會把獵物帶回安全的地方享用，加上狼是以吃肉為主，並不會吸血，和現在這種羊群的死法截然不同，而凶手也不可能是狐狸，因為狐狸並不會捕食體積比自己還要大的生物。

在這起離奇羊全命案發生後，不少迷信的村民也開始人心惶惶，甚至還有人因此害怕出門。對此，奧斯塔就表示他之後會在農舍內裝設監視器，希望能夠成功拍到這位神秘的兇手。