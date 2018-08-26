霸佔公有地？惡煞嗆「這我們的車位」 拿球棒狠砸臨停車

2018年08月26日 10:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不管誰錯在先，都不應該使用暴力。高雄一名網友爆料，日前他將車臨停在公司附近一個空地，沒想到期間竟遭兩名惡煞，竟持球棒狠砸他的愛車，車主見狀趕緊抱歉並挪車，但事後仍感到相當氣憤，表示「臨停而已，需要那麼兇嗎？說這是他們的停車位」，此事也引發網友討論。

高雄一名車主將影片上傳《黑色豪門企業》，事發於三民區正氣街，車主將休旅車臨停在空地後，便至附近的公司辦事，豈料之後出現兩名穿雨衣的男子，手拿著球棒就朝休旅車猛砸，車主發現後趕緊出來移車，而原PO事後，將監視器影像放上網抱怨，指他們一來就砸車「臨停而已，需要那麼兇嗎？說這是他們的停車位。說真的，公有地也不是讓你們霸佔的」。

車主發現車被砸，趕緊上前道歉並阻止(圖翻攝自/黑色豪門企業)

而此文也引發討論，許多人都認為雙方都有錯，但暴力就是不對「你的臨停有留電話嗎？擋到好幾輛車的出入了」、「如果擋道路，可以口頭告知何必動手！暴力是解決不了問題」、「兩方都不對，一個擋人車位一個砸車，因為都是在國有地，除非是在私人土地，警察來了也是有可能兩方都開罰單」。

也有網友幫車主解釋「小弟我做工程的，有時候臨停非不得已，心裡也不好過，你可以請各種管道處理，但用暴力處理真的滿恐怖的，影片上看起來也是工程車，真的可以拼下去或事後討」、「看到這影片，真的替做工程的朋友們感到憤怒，真心覺得一定要討」。