霸佔公有地？惡煞嗆「這我們的車位」 拿球棒狠砸臨停車

霸佔公有地？惡煞嗆「這我們的車位」 拿球棒狠砸臨停車(圖翻攝自/黑色豪門企業)

友善列印
/綜合報導

不管誰錯在先，都不應該使用暴力。高雄一名網友爆料，日前他將車臨停在公司附近一個空地，沒想到期間竟遭兩名惡煞，竟持球棒狠砸他的愛車，車主見狀趕緊抱歉並挪車，但事後仍感到相當氣憤，表示「臨停而已，需要那麼兇嗎？說這是他們的停車位」，此事也引發網友討論。

高雄一名車主將影片上傳《黑色豪門企業》，事發於三民區正氣街，車主將休旅車臨停在空地後，便至附近的公司辦事，豈料之後出現兩名穿雨衣的男子，手拿著球棒就朝休旅車猛砸，車主發現後趕緊出來移車，而原PO事後，將監視器影像放上網抱怨，指他們一來就砸車「臨停而已，需要那麼兇嗎？說這是他們的停車位。說真的，公有地也不是讓你們霸佔的」。

車主發現車被砸，趕緊上前道歉並阻止(圖翻攝自/黑色豪門企業) 車主發現車被砸，趕緊上前道歉並阻止(圖翻攝自/黑色豪門企業)

而此文也引發討論，許多人都認為雙方都有錯，但暴力就是不對「你的臨停有留電話嗎？擋到好幾輛車的出入了」、「如果擋道路，可以口頭告知何必動手！暴力是解決不了問題」、「兩方都不對，一個擋人車位一個砸車，因為都是在國有地，除非是在私人土地，警察來了也是有可能兩方都開罰單」。

也有網友幫車主解釋「小弟我做工程的，有時候臨停非不得已，心裡也不好過，你可以請各種管道處理，但用暴力處理真的滿恐怖的，影片上看起來也是工程車，真的可以拼下去或事後討」、「看到這影片，真的替做工程的朋友們感到憤怒，真心覺得一定要討」。

車主隨後也趕緊將車移開(圖翻攝自/黑色豪門企業) 車主隨後也趕緊將車移開(圖翻攝自/黑色豪門企業)
每把都自摸！8旬老翁手氣旺 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。