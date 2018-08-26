男友忘關電視連線！偷滑正妹照全被同步 一臉茫然遭抓包

男友忘關電視連線！偷滑正妹照全被同步 一臉茫然遭抓包(圖翻攝自youtube/Mektepli Adam)

友善列印
/綜合報導
男友忘關電視連線！偷滑正妹照全被同步 一臉茫然遭抓包(影片來源youtube/Mektepli Adam)

有些人會用電視棒，將電視與手機做連結，就可收看網路直播與網路電影。最近有一名男網友將手機與電視連線，但去上廁所時卻忘記斷掉，導致他在手機滑什麼內容，都會同步到電視上，而他恰好正在觀看正妹的IG，而此行為也被女友發現，氣得她衝到廁所教訓男友一頓，而他一開始還不知道為何會被抓包。

國外一名女網友(malenicruz)日前在客廳休息，當時男友則在上廁所，她發現電視出現正妹翹臀的畫面，她馬上想到是男友忘記切斷手機與電視的連線，只見男友用IG觀看正妹翹臀，甚至不斷狂按讚，讓她氣得表示「這個蠢蛋，忘記手機還連著Apple TV，他在做什麼我都看得到，你還真是飢渴啊！來看看這飢渴的賤人」。

最後男友甚至還想留言，讓女網友氣得直衝廁所，而男友的門被打開後，先是被嚇壞，又辯稱自己在大號而已，她則直接指出男友剛才的行為，對方先是愣了好幾秒，之後更反駁「妳為什麼要看我的東西？」，最後女友不斷砲轟「這是我的錯嗎？你不是還想要留言嗎？」。

男友最後也無力反擊，只能任由女友洩憤，許多網友看完笑翻，表示「記性很重要啊！要不然會出人命」、「這下證據全擺在眼前，怎麼賴都賴不掉了」，而這對情侶也時常在IG上分享生活，不少人看見他們的相處模式，都覺得相當有趣。

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