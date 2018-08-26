2018年08月26日 15:21 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

靠抱陌生人賺錢！辣媽改做「擁抱治療師」 年薪高達180萬(影片來源/youtube/Caters Clips)

你相信有人靠擁抱陌生人賺錢嗎？澳洲昆士蘭(Queensland)一名媽媽，原本是一名按摩師與諮詢師，最近她也在療程中添加「擁抱」，希望藉由擁抱的方式，給予需要的人正面力量，而她每個小時開價60美元，年薪更是高達5萬7800美元(約新台幣180萬元)。

根據《太陽報》報導，35歲的潔西卡(Jessica O'Neill)與丈夫育有3名小孩，她擔任按摩治療師和諮商師長達10年，最近才在療程中加入「擁抱」的項目，專為孤獨、傷心及失意的人提供服務，希望能透過擁抱的方式，給予他們力量。

她表示「我是個熱心的人，很擅長於安撫他人，以前在面對困難時，母親都會用擁抱的方式，給予我勇氣，我也希望用這種情感去幫助他人」。潔西卡也透露，丈夫傑森(Jason)對於她的工作也不介意，「傑森很能理解且支持我，他也很喜歡我的工作，在我回家時，他也會貼心地擁抱我，給予我繼續努力的動力」。

而她會開始這項療程，主要是先前一名客戶，在諮詢時要求被擁抱，過程中她發現客戶漸漸不再感到焦慮、緊張，才開啟她進行這項療程的想法。而她的客戶大多是35歲以上的男性，不過中年女客戶、年輕人也漸漸增加，不過潔西卡也坦言，這項療程難免會碰到一些尷尬的時候「若是出現尷尬的情況，我會立即制止，我們也經常會有性上癮者來求助」。

不過她也強調，大部分的客戶都非常正直，因為每個人都有自己的故事，需要有人幫助他們解憂。而潔西卡的收費也不便宜，純擁抱一小時就要價60美元(約新台幣1839元)，加上諮詢則是一小時80美元(約新台幣2452元)，每周至少賺1100美元(約新台幣3.3萬元)。