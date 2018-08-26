出國玩搭地鐵味道臭路線又亂 網狂推：北捷水準世界最高

台北捷運示意圖。(圖/ 取自中時電子報，張立勳攝)

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出國玩搭地鐵味道臭路線又亂 網狂推：北捷水準世界最高 出國玩搭地鐵味道臭路線又亂 網狂推：北捷水準世界最高(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有不少人去過許多國家旅行，儘管當地交通相當便利，但環境衛生常常讓人忍不住搖搖頭。最近有一名男子在網路論壇發文，聊到關於搭地鐵的心得，發現出過才知道台北捷運的好，國外的地鐵又臭有擁擠，車站動線亂到根本看不懂，讓他很失望；他的想法引起一大票網友共鳴，有人更誇讚「北捷水準目前世界最高」。

昨(25)日有一名男網友在《批踢踢實業坊》發文，提到近幾年他常常出國玩，每次抱著期待的心情搭乘地鐵，但發現不是車廂臭又擠，不然就是車站動線複雜到讓人迷路，「轉一次車要穿過兩個大月台，大概要走個15分鐘」；這些崩潰的乘車體驗，讓原PO體會到台北捷運的好，讚嘆「台北捷運車廂還算乾淨，除了轉文湖線，轉其他線都不用花太久時間」。

有不少出國玩的網友也有類似的感觸，紛紛留言表示其他國家的地鐵真的沒有很乾淨。 有不少出國玩的網友也有類似的感觸，紛紛留言表示其他國家的地鐵真的沒有很乾淨。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

原PO的旅行搭車心得也釣出不少經常旅遊的網友共鳴，心有戚戚焉地表示，「去過很多國家，還沒搭過比北捷好的」、「德國地鐵，口香糖亂黏」、「搭過波士頓跟紐約的地鐵，根本爛到掉渣，超爛又髒跟廢墟一樣」、「紐約一些站，進錯入口得反向搭到下站才能站內換向」、「巴黎倫敦跟紐約的地鐵都超可怕」、「去完歐洲回來真的覺得北捷屌虐全世界」、「東京地鐵超難搭好嗎？複雜到爆也沒很乾淨」。

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