2018年08月26日 16:15 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大陸「滴滴出行」叫車服務，於今年5月就曾傳出，空姐被性侵殺害的事件，沒想到，本月24日又傳出性侵案件，且女子最後甚至慘遭割喉棄屍，而事件曝光後，網路上也流出滴滴司機群組的聊天內容，只見裡面全是嘲諷的不雅字眼，讓人看得相當氣憤，更直呼根本沒有人性。

綜合陸媒報導，20歲的趙姓女子當天搭乘滴滴車，原本要去幫朋友慶生，沒想到在途中卻慘遭殺害，25日就流出多個疑似滴滴車司機聊天群組，其中一個擁有1232名成員的「滴滴官方群」，還有包含東莞、成都、深圳等地區，有人在群組裡貼出受害者照片，對話內容幾近嘲諷，非常的冷血。

搭滴滴車慘遭性侵慘死 司機聊天群組曝光：穿這麼風騷(圖翻攝自/微博)

不少人開始檢討起受害者，認為她自食惡果，寫到「穿這麼風騷，不性侵你性侵誰啊」、「你要想想，大晚上坐滴滴的女孩子，不是性工作者，就是夜店女郎」、「玩就玩唄，別搞死呀」、「我都想脫了撲上去」、「我要是那個司機，強姦了再去自首，不殺人，最多判3至5年，長那麼漂亮也值了」、「那女的最後爽了一次，以後沒機會了」。

搭滴滴車慘遭性侵慘死 司機聊天群組曝光：穿這麼風騷(圖翻攝自/微博)

不少網友得知後，氣憤的表示「太噁心了！最好都肉搜出來，免得以後也敢出做出壞事來」、「這麼大規模的公然猥褻，還不以為然，只能說現在這個社會病得不輕」、「滴滴的問題不是一天兩天了，這樣的東西誰還敢用，這就是給那些人提供犯罪的平台啊」、「群裡那個人真惡心，這種話怎麼說的出口」。