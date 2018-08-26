屋主滿心歡喜搬新家 一個月後天花板出現66個大洞！

2018年08月26日 17:13 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

搬新家是一件開心的事情，但住不到一個月房子成了「洞洞屋」，那會有多生氣！大陸貴州一名易先生買新房裝修後，開心入住不到一個月，某天發現天花板竟出現「66個大洞」，讓他超崩潰；直到他跑到樓上住戶敲門查看，得知鄰居在裝修，一問之下對方竟說「早知道地板打穿了」。

從洞裡還能直接看到樓上住戶。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

綜合陸媒報導，來自貴州省遵義市的易先生剛搬進裝修好的新家一個月，沒多久房屋的天花板竟被鑿出66個大洞，屋內地板滿是碎屑殘骸，而且最誇張的是，從洞裡就能看到樓上的住戶；易先生氣得跑去向樓上住戶詢問，對方一開門才得知他們正在裝修。

裝修師傅對於破洞的狀況表示，一開始他們發現打穿了3個洞，就有去尋問地板建材的業主，對方說厚度有12到15公分，又請師傅們找工程部的負責人談就好，而工程部的人就要裝修師傅們繼續打洞，之後再修補就好；易先生不解為何需要鑽那麼多洞，師傅表示要釘木地板，又說到「從來沒遇過這種狀況」，明明只挖了8公分左右的深度，和地板建材業者的說法有落差。

易先生的家因為樓上住戶裝修，成了無辜受害者。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

建材業者還拿出裝修的合約，指出7月就過期了，但工程部沒有讓工人停止施工；工程部方面的人則稱，當初合約上有提到「不能在外牆或跟結構有關的東西做更動」；易先生面對施工工人和業者兩方面互相推卸責任，無奈地表示自己才搬進新房一個月又一天，遇到這種衰事真的很難過，「不管能不能復原，看後續會怎麼處理，最擔心的還是不知道房子能不能住」。