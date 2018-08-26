老爸豪語「成績拿A發獎金」 學霸女兒14科破紀錄後悔莫及

老爸豪語「成績拿A發獎金」 學霸女兒14科破紀錄後悔莫及(圖/ 翻攝自推特@ YGCymerRhondda)

友善列印
／綜合報導

每位父母希望小孩能有好成績，都大方給予各種獎勵。英國有一名爸爸克萊夫(Clive Rowlands)有一個16歲寶貝女兒莫莉(Molly Rowlands)，他曾許下承諾「成績拿A」每科發100英鎊(約新台幣4000元)；沒想到女兒是個學霸，近期收到成績單14科全拿A，讓老爸又開心又後悔，因為苦到自己的錢包。

綜合外媒報導，今年58歲的克萊夫在兩年前和女兒莫莉聊天，當時莫莉開玩笑地問老爸，「如果我通過考試，你會給我什麼」，老爸大方地說，「有拿到A的科目就有100英鎊(約新台幣4000元)」；沒想到近期莫莉收到普通中等教育證書(GCSE)成績單，她考的14個科目通通拿到A，讓她當下感動到落淚。

克萊夫沒想到女兒是那麼厲害的學霸，成績竟如此優異，完全沒預料到自己的錢包會馬上被「清空」，信守承諾給了莫莉14科獎金1400英鎊(約新台幣5.5萬元)；莫莉對於自己有這種好成績，也開心地說，「我非常努力，也沒想到自己能做到」。

莫莉也大方分享自己的讀書方式，她說在考試前一晚會用4到5小時複習，周末更會把握時間讀書。

出國玩搭地鐵味道臭路線又亂 ...

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