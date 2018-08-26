2018年08月26日 21:03 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

去俄羅斯玩遭旅遊網「誤訂希臘飯店」 客服建議：叫車過去(圖/ 翻攝自微博@二村不停)

網路上有許多旅遊平台提供幫忙訂購行程或是飯店的服務，獲得不少喜愛自助旅行的人的青睞。最近大陸有一名網友在微博抱怨，他透過旅遊網馬蜂窩訂俄羅斯海參崴的飯店，豈料到了現場才發現它們誤訂到希臘的旅館，向客服求救時，對方竟建議他「叫計程車去誤訂的飯店」，讓他當場快氣炸。

馬蜂窩將旅客要訂的海參崴巴巴多斯旅館訂成希臘的巴巴多斯島旅館。(圖/ 翻攝自微博@二村不停)

綜合陸媒報導，日前微博一名網友「二村不停」發文抱怨，他表示自己去俄羅斯玩，早已經透過馬蜂窩預定海參崴的巴巴多斯旅館，業者卻搞烏龍，訂成希臘的「巴巴多斯島旅館」；儘管兩間飯店只有一字之差，但從Google地圖一看，相隔11730公里，開車也要耗費146個小時。

因為二村不停到了海參崴的巴巴多斯旅館才發現馬蜂窩替他訂錯飯店，不方便跨國際一直與客服溝通，便請朋友替他聯絡，也得到馬蜂窩提出的兩個解決方案，一是賠償216元人民幣(約新台幣962元)；另一個則是請二村不停自己叫車前往希臘的巴巴多斯島旅館，請他保留收據，再交給馬蜂窩報銷，意思就是車錢業者願意自行吸收。

客服人員竟建議二村不停自行叫車到希臘，車錢由馬蜂窩支付。(圖/ 翻攝自微博@二村不停)

二村不停在文中氣得直言，「請兌現承諾，安排一下海參崴打車(叫計程車)去希臘」，更揶揄地把微博簡介改成「馬蜂窩打車去希臘首席體驗官」。26日馬蜂窩官方也趕緊發聲明緩頰，針對客服人員提供的解決方案道歉，也願意給予原訂單的三倍賠償；此外，馬蜂窩也承諾兌現，會補償二村不停海參崴到希臘的車錢，預估要8萬人民幣(約新台幣35.6萬元)。