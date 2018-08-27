孕婦搭計程車沒跳錶「司機臉臭趕客」 內行人建議：找最後一台

示意圖非當事者。(圖/ 取自中時資料庫，)

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孕婦搭計程車沒跳錶「司機臉臭趕客」 內行人建議：找最後一台 孕婦搭計程車沒跳錶「司機臉臭趕客」 內行人建議：找最後一台(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

台灣大街小巷都能看到計程車，但有些司機的態度卻讓民眾不敢恭維。最近有一名孕婦在暴雨沒帶傘的狀況下，只好帶兩個小孩搭計程車，但路程短到上車後完全沒跳錶，司機不僅臭臉還迅速趕人下車，讓她十分納悶；有不少網友見狀，紛紛建議她「不要找排班的」。

24日有一名孕婦帶著兩個小孩搭捷運回家，而捷運站走到家只要10分鐘的路程，但當天突然下起午後雷陣雨，雨勢更如同洪水傾瀉，又剛好沒有帶雨傘出門，所以只好在捷運站外等雨停或變小；豈料，過了一陣子雨勢沒變小的跡象，她又想到買雨傘的錢比坐計程車回家的錢貴，所以決定帶著兩個孩子搭計程車。

孕婦只好就近去搭乘在捷運站外排隊的計程車，一上車就表示「短程不好意思」、「XX路謝謝」，沒想到司機秒臭臉又愛回不回的；沒多久計程車就迅速抵達家門外，跟她預測的一樣，而且還是起跳價70元，完全沒跳錶。

她提到，「(司機)硬是要把車停在大樓對面，堅持不迴轉停到門口，還不斷催人下車」，面對這種狀況，她不懂計程車司機為何那麼不爽，於是在《批踢踢實業坊》發文，好奇地詢問「計程車載短程客人不爽的原因是什麼」，並強調真的很想知道答案。

許多網友紛紛表達意見，並給予良心建議「搭短程不要找排班的計程車」。 許多網友紛紛表達意見，並給予良心建議「搭短程不要找排班的計程車」。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

許多網友大概瞭解司機的心情，紛紛表示「因為要重新排隊啊，排很久欸」、「錢賺不多又要再重新排班」、「排半天車賺不到100一定不爽啊」、「順路載的沒差，排班叫車的排很久會賭爛，上次聽司機講的」；有一些內行網友則建議，「找路上跑的比較不會臭臉」、「短程我會找排班最後一台，通常很高興」、「可以找路上的不找排班的」。

文章來源：批踢踢實業坊

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