補貨晚36分下班！員工女友暴氣 店裡亂扔狠砸超商店長

2018年08月27日 08:34 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

下班前本來就該把本內的工作做完。彰化一名支援大夜班的超商員工，因為補貨晚了36分鐘下班，沒想到其女友竟因此暴氣，離開前拿店內的物品，不斷狠砸店長。事後店長對此表示，該名員工都在滑手機，因此才會要求貨補齊才能下班。

影片被上傳至《黑色豪門企業》，寫到「因店長請員工下班時補貨，員工的女友到店拿東西砸店長」，事發於彰化大埔路一間超商，當時一名身穿藍衣的女子，在離開前不斷用手指著櫃檯裡的店長，隨後更氣得拿起店內物品，開始朝店長的方向丟過去，行徑相當惡劣。

據了解，該名支援大夜班的員工，已到下班時間，但卻被要求補貨，導致他晚了36分鐘下班，其女友對此感到不滿，於是失控拿東西猛丟店長。而根據《東森新聞》報導，店長表示由於該名員工，上班期間都在滑手機，因此才會要求他補完貨才能下班，沒想到他的女友竟感到不悅，甚至質問「為什麼不是妳（店長）補」。

不少人氣憤的表示「真愛讓妳失去了工作」、「那一定是沒補完貨啊！請他補貨正常的吧，難道要一堆空缺然後就下班了」、「適合自己開店啦！就有本事請員工下班都不用補貨，自己就知道了啊」、「補個貨也要這樣，我看你準備苦一輩子了」、「吃壞了嗎？唉…男的這個月的薪水飛了，全給她砸光了，要吃土囉…」、「沒把分內工作做好還讓別人來砸店家，欠告」。