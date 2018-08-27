2018年08月27日 11:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

地球上還有許多未知生物，是人類還沒發現的。最近紐西蘭首都威靈頓（Wellington），有一群潛水員在南部的紅石海岸（Red Rocks）驚見一隻巨型烏賊，比普遍看到的烏賊體型差很多，他們用捲尺測量其長度，發現牠竟長達4.2公尺，而潛水員們也驚訝的與牠合照，在網路上引發網友討論。

綜合外媒報導，艾普林（Jack Aplin）與他的兄弟丹尼爾（Daniel）及馬修（Matthew），26日打算至海邊潛水，沒想到期間他們從遠處，卻發現一隻不明生物擱淺在沙灘，於是他們便湊近查看，豈料居然是一隻「巨型烏賊」，三人趕緊通報國家水源與大氣研究所，請相關人士來處理。

比鯊魚還可怕！沙灘驚見4.2公尺巨型烏賊 潛水員嚇呆(圖翻攝自臉書/OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists)

隨後他們也拿捲尺測量，發現巨型烏賊竟長達4.2公尺。艾普林透露，他們時常來這附近潛水「有時還有遇過鯊魚，但從未看過這麼大的烏賊，而且牠的外部很乾淨，僅有頭部有一道小傷痕，大約打火機的大小，看不出來是什麼原因，導致巨型烏賊死亡」。

三名潛水員事後將照片，上傳至臉書專頁「OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists」，引發許多網友討論，有人認為「若在海裡看見巨型烏賊，比看見鯊魚還恐怖」、「潛水時最怕遇到烏賊這類的動物」、「這感覺會出現在電影裡的畫面，居然在現實裡出現」，而國家水源與大氣研究所人員初步推測，這隻巨型烏賊可能是巨烏賊（Giant squid），但實際死亡原因仍待調查。