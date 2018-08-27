2018年08月27日 12:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在不少詐騙集團，會透過通訊軟體私訊被害人，假裝正妹與對方聊天，再進一步騙取對方財物。最近有男網友收到一名嫩妹私訊，先是問他住哪、想與他認識，沒想到男網友早知不對勁，最後甚至出地理考題識破對方，而對話截圖上傳網路後，網友全笑翻。

男網友將對話PO在《爆廢公社》，只見對方加他好友後自稱「莉莉」，還問他住哪裡，而原PO也回「彰化」，莉莉接著說「我也是，你在彰化哪裡呀」，而他則回「彰化的竹山」，莉莉開心的表示「不會這麼巧吧！我也在附近上班耶！你從事什麼職業呢？」。

嫩妹私訊「住彰化哪？」 他反騙詐騙秒被封鎖：去複習地理(圖翻攝自/爆廢公社)

原PO這時才破梗，便回覆「可是竹山在南投…」，原來他仗著對方可能不了解地理，於是出招騙對方，當下嫩妹也不敢再回覆，原PO笑著表示「要詐騙，地理記得要去複習一下，她已讀我了…，後續就是她封鎖我了」。

許多網友說「好白痴，彰化的竹山她竟然相信了」、「莉莉表示：GG...」、「無腦的詐騙集團」、「莉莉表示：靠北，早知道以前地理科不要睡覺」，還有人開玩笑表示「我們可以約在澎湖捷運見」、「其實我住花蓮的阿里山上…」、「你沒跟他說你在澎湖火車站當站長」、「怎麼沒跟他說，我們約在彰化的竹山火車站見面」。