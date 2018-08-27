女友父母要聘金200萬！阿嬤揭離譜真相 男霸氣：為她我願意

2018年08月27日 14:12 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

聘金總是不少人，在結婚時遇到的問題。一名男網友打算與女友結婚，也準備與對方父母談結婚事宜，但女友則認為，只要登記就好，不需要刻意與父母提，但男網友的阿嬤則表示，要親自上門提親，這是給女方父母的尊重，豈料女友的父母，竟開口要「聘金200萬」，而阿嬤事後也神分析原因，讓他下定決心要娶女友回家。

27歲男網友在《Dcard》表示，與24歲女友打算結婚，但對方始終說不必向他的父母提親，因為他們不在乎有多大的婚禮，只希望兩人登記結婚就好，但原PO認為，女兒要結婚必須跟家長提，畢竟這是一種尊重，也希望女友穿上婚紗，接受親友祝福「一直以來我都覺得女友，好像講到父母都有難言之隱的感覺」。

而原PO曾是媒人婆的阿嬤，則建議孫子「聘金要主動提起，因為這是給女方父母的尊重，不然人家憑什麼把養大的女兒嫁給你」，而他也聽阿嬤的話登門拜訪，期間說了他的規劃還有聘金，「結果對方父母直接給我一句『聘金200萬吧』，算是你給我女兒的保障，我臉囧了，我女友的臉也綠了」。

原PO隨後告知阿嬤，希望得到解決方法，而經驗豐富的阿嬤開頭就問「你女友家裡是不是還有弟弟或哥哥」，他起初非常困惑，不懂這兩件事有什麼關係，而阿嬤接著舉出實例「對方父母可能覺得景氣不好，而自己的兒子可能不怎麼爭氣，或存不到什麼錢，就可能利用自己的女兒，要結婚時要多一點聘金，再拿去給兒子…」。

而他向女友求證後，得知她的父母曾說過，男人不能窮「如果愛她的男人就應該為他們家付出，甚至也對女友說，妳是姐姐應該也希望弟弟將來有面子吧」的話，對此原PO並不後悔，更決定一定要娶女友回家「因為妳為了這個婚姻替我著想，忍受那麼多委屈，不惜跟家人吵架，這是再多金錢都買不到的」。

不少網友持正反兩極看法，有人認為女方家未來也可能會繼續要錢「不要答應的太快，就算你已經決定要拿出來了，不然他們會把你當盤子，可能還會後悔要的太少」，也有人認為，原PO將此事寫出來，明顯裝大方卻很在意。不過原PO事後也表示「要結婚的不是你們，可以講的輕鬆。我不曉得何謂原則是要多清高的人才講的出口…」。