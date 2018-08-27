2018年08月27日 14:24 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

女子拍寫真遇攝影師鹹豬手 摸掉胸貼害她「半邊胸部外露」(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

許多人到了一個年紀會選擇拍寫真照，留下自己的美好青春歲月。最近大陸山東有一名趙姓女子想在30歲前給自己留一個紀念，決定到照相館拍4套「古裝寫真」；豈料，遇到無良的攝影師伸出鹹豬手，要她露一點還故意摸掉胸貼，害她的半邊胸部外露，氣得她報警要求道歉，對方竟表示「看看要不要讓妳退費」。

綜合陸媒報導，來自山東淄博的趙女在23日到照相館拍寫真，她選擇拍一組4套的「古裝寫真」，在拍前3套照片時一切都很正常，但準備拍第4套的時候，攝影師和她說最後一套服裝比較性感，要求她多露一點，說是展現「東方美」；起先她以為攝影師怕她走光，替她遮蔽下體，但沒多久她發現情況不對，因為攝影師「一直在碰觸，一直在碰觸」。

當下趙女想說前3套照片都沒問題，可能是她誤會攝影師，但接下來發生的事情馬上讓她崩潰，「我覺得他一直在調整我的胸貼，當時很反感就緊鎖眉頭，覺得不對勁」，因為她覺得攝影師的手在摸她的胸部；於是趙女氣得撥開攝影師的手並表示不拍了，她站起來才發現左邊的胸貼掉了，右邊胸貼僅剩一半，導致她半邊乳房外露。

事後趙女馬上離開照相館，並到警局報案，警方也馬上逮捕攝影師處以拘留10天；她也向照相館要求道歉，但對方卻稱這起事件是虛構的，不肯道歉並表示會考慮要不要讓她退費。直到趙女帶著記著上門，照相館老闆才馬上道歉，強調願意替她修好照片，如果她不要的話他們會將照片銷毀，也答應給予精神賠償。