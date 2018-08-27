看《延禧》結局爆哭請假！經理傻眼批准 網：有瓔珞的直白

看《延禧》結局爆哭請假！經理傻眼批准 網：有瓔珞的直白(圖翻攝自/微博)

友善列印
/綜合報導

大陸宮廷劇《延禧攻略》讓不少觀眾，廢寢忘食的追劇，而昨(26)日也演出大結局，讓觀眾全都哭紅了眼，甚至影響一天的情緒，沒想到竟有一名員工，因此哭到無法上班，因而向經理請假，有趣的是，經理還很佛心的准假，讓不少網友羨慕的表示「經理你真的人超級好！請問還有缺人嗎？」。

一名網友在《爆廢公社》貼出對話，下屬在凌晨2點多傳訊息，向他表明自己被一件事影響情緒，希望明天可以請假「我現在眼睛好腫，可能無法出席會議」，由於文字間帶有悲傷的情緒，再加上該名下屬鮮少請假，因此讓他擔心的問是否需要協助。

網友po出對話截圖，讓不少人直呼經理人真好 網友po出對話截圖，讓不少人直呼經理人真好(圖翻攝自/爆廢公社)

豈料對方竟回「因為《延禧攻略》大結局，讓我哭慘，也頓時沒動力上班，突然覺得失去了目標」，頓時讓原PO感到傻眼，表示「半夜收到夥伴臨時請假，還以為是遇到什麼突發狀況」，儘管他難以接受這個理由，但已准假了也不好收回，只笑著表示「希望准假後隔天還能看到他」。

不少網友看完全笑歪「有魏瓔珞的直白」、「直接回他：朕準你以後都不用上朝」、「誠實到一個境界」、「入戲太深了吧！」、「真誠實，至少不是編理由來騙人」，還有人直呼想應徵「求應徵，這假可請！主管人真好」、「佛系經理，跪求履歷投遞點」。

也有網友分享請假歪理由「我之前一位員工請假的理由是出車禍，他車速太快去撞腳踏車，腳踏車壞了，他心情受到影響，怕對客人兇，所以要請假…，重點是他前一晚下班前就跟夥伴預告，他隔天不會出現…」、「我還有一個同事已經來公司了，結果跟老闆說一句『我還在醉』，然後就又騎車回家了」。

文章來源：爆廢公社 原文

女子拍寫真遇攝影師鹹豬手 摸...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。