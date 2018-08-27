遭繼母毒打掀開衣服全是血痕 親生爸辯：女兒太叛逆

2018年08月27日 15:54 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現在社會開放，離婚後再婚的情形越來越多，但卻傳出不少繼母繼父打小孩的問題。大陸四川有一名女子看到一名女童蹲在路邊哭，追問下才知道她遭到繼母毒打全身血痕，怕得離家出走；後來繼母馬上被逮遭到行政拘留，但女童的親生父親卻辯稱，「女兒太叛逆，打她是為了教育她」。

綜合陸媒報導，25日四川宜賓有一名鍾姓女子在當地一個廣場等紅綠燈時，看到有一名女童蹲在路邊哭泣，發現她的四肢有多處瘀傷，一問之下才知道這些傷都是被繼母毒打；鍾女把女童先帶回自家店裡，沒想到掀開衣服一看，女童背部滿滿的血痕，看得出來大人出手相當不留情。

女童向鍾女表示，全身的傷痕都是被繼母打的，還淡淡地說「已經習慣到眼淚都掉不出來」，她提到繼母會用衣架打她，或是搧她巴掌，這次是因為玩遊戲沒有帶著弟弟，「就被整個人吊起來打」；女童被繼母毒打後，爸媽就將她送到鄉下奶奶家，她趁著奶奶出門上班才偷偷離家出走。

鍾女聽完決定報警，女童當下還央求不要，怕爸媽知道後回家又被毒打一頓；不過，當地警方瞭解詳情後，認為繼母和親生父親都不適合再監護女童，並通知女童生母將她帶回，繼母也馬上遭行政拘留。

豈料，女童的親生父親卻出面表示，她本來成績不錯，最近卻沉迷手機遊戲，甚至疑似有偷偷談戀愛，所以繼母打女兒是為了「教育她」。女童的親生父母在11年前離異，之後各組家庭，女童稱怕生母擔心，所以不敢訴說受虐的事情，經過此次，女童生母決定要爭奪撫養權，保護心愛的女兒。