性侵親妹害她懷孕 17歲哥淚訴：以為跟女友才會

2018年08月27日 16:20 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

正確性觀念也是一門重要的知識。印尼蘇門答臘(Sumatera)一名15歲少女，從去年9月開始，就遭哥哥性侵導致懷孕，而她最終因墮胎，被法院判6個月的徒刑，這起離譜的性侵案件才被曝光，不過17歲哥哥被逮時哭訴，並不知道性行為會讓妹妹懷孕，一直誤以為只有與女友發生關係時才會。

根據《衛報》報紙，居住於占碑省(Jambi)小村莊的少女菲卡(Fika)，長期遭哥哥性侵，導致她因此懷孕，之後還在房間裡生產，並用刮鬍刀將臍帶割斷，而嬰兒出生沒多久就過世了，之後她便將屍體埋進附近的棕櫚樹旁，直到今年5月，有村民挖出找到嬰兒屍體，才讓整起事件曝光。

根據當地法律，懷孕40天才算合法墮胎，但當時菲卡已懷孕7個月，最後依非法墮胎罪被判刑，其母親也被懷疑協助墮胎遭拘留，此事件曝光後，讓當地的女權人士相當氣憤，表示警方竟認為菲卡並非早產，而是蓄意墮胎，菲卡的哥哥，最後則被因性侵未成年者判處2年徒刑。

哥哥被逮時坦言，自己性侵妹妹多達9次，而且會用暴力逼她就範，更在法庭上供稱，因為在學校宿舍接觸到色情影片，使得他對於性產生好奇，因此才會性侵自己的妹妹，還哭訴他根本不知道，這樣的行為會讓妹妹懷孕，誤以為只有在和女友發生關係時才會。

此事件也曝光印尼學校，缺乏正確性教育的教導，當地非政府組織成員祖貝達(Ida Zubaidah)感慨表示，「因為他們能隨意觀看這些色情影片，但卻沒有得到任何相關的教育」，也才間接導致這起案件發生。報導也指出，性教育並非印尼學校非學課程，且占碑省僅有40%學校有提供相關教育。