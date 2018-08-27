天天洗保鮮盒！媽媽找到暗層驚見「整片黑」 她嚇傻：孩子吃一年了

2018年08月27日 17:11 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

紐西蘭的一名媽媽博倫發現保鮮盒夾層有一片黑黴菌，嚇得在臉書發文提醒其他網友。(圖/ 翻攝自臉書@Grace Bollen)

不少家庭主婦會使用保鮮盒儲存食物，或是拿來當小朋友的便當盒，相當便利。紐西蘭一名媽媽博倫(Grace Bollen)先前特地為了孩子買2個保鮮盒，每天都會清洗再晾乾；直到近日發現蓋子角落有黑點，意外掀開夾層，驚見一片黑黑的黴菌，讓她崩潰直呼「孩子已經用一年了」。

綜合外媒報導，來自紐西蘭的博倫18日在臉書發文，貼出一系列用過的保鮮盒照片，並寫著「幫孩子清洗保鮮盒發現有黑點，撬開夾層才發現裡面有滿滿的黴菌」，她說自己每天都幫小孩洗保鮮盒，而且2個保鮮盒一個用了一年，另一個也用了九個月；她希望透過這次經驗，也能提醒其他父母要注意，這種保鮮盒可能有夾層，得一一檢查仔細、清洗乾淨。

近日博倫補充表示，保鮮盒的廠商都已和她聯繫，關於黴菌再橡膠夾層下生長，廠商仍在調查跟處理後續問題。有其他網友看到保鮮盒的狀況，紛紛提供自己檢查是否清潔的方式，像是「把紙張放在內部，經過一段時間聞聞看有無異味」、「把保鮮盒蓋子放在陽光下，看看有沒有黑點」；有不少人則建議，「一定要定期徹底清潔保鮮盒，而且得讓它完全乾燥」。