暖暖的！計程車司機遇跳江少女 推進副座「爸爸式擦頭」救了她

暖暖的！計程車司機遇跳江少女 推進副座「爸爸式擦頭」救了她(圖/ 翻攝自《成都商報1視頻》)

友善列印
／綜合報導

近期大陸叫車平台滴滴打車的順風車發生多起凶殺案，讓許多民眾對司機越來越有不放心。日前四川省晚間風雨交加，一名計程車陳姓司機在雨中開車找乘客，行經橋邊看到有一名少女想跳江，他馬上停車苦勸甚至直接將她拉上車，更貼心地拿毛巾替她擦乾頭髮，再送至警察局；司機的善心之舉，讓網友大讚「超暖心」。

綜合陸媒報導，22日深夜2點左右，四川省樂山市的陳司機開著計程車在風雨交加的夜晚找需要乘車的客人，將車開上橋後發現有一名少女在橋邊淋雨，他停下來跟對方說「妹妹雨下那麼大，快上來，我送妳」，但少女一直不肯理會陳司機，他便繼續請少女上車，卻依然被拒絕。

陳司機在車內苦勸少女想開點上車，最後更直接下車將她推進副駕駛座，再將她送往警局。 陳司機在車內苦勸少女想開點上車，最後更直接下車將她推進副駕駛座，再將她送往警局。(圖/ 翻攝自《成都商報1視頻》)

直到陳司機喊第三次，「過來，真的過來，妹妹妳過來，好大的雨」，少女才氣得大喊，「師傅真的不用了，我身體可好了，我不想活，我想死啊」；陳司機聽到少女的一席話，才明白對方想跳江輕生，

陳司機拿出乾毛巾用「爸爸式擦頭」，溫柔地替少女擦拭濕淋淋的頭髮。 陳司機拿出乾毛巾用「爸爸式擦頭」，溫柔地替少女擦拭濕淋淋的頭髮。(圖/ 翻攝自《成都商報1視頻》)

陳司機馬上苦勸少女想開點，一邊先打電話報警，再下車親手將少女推進副駕駛座，再拿出乾毛巾用「爸爸式擦頭」，溫柔地替她擦拭濕淋淋的頭髮，再將毛巾交給她，讓她自己擦乾身體；前往警察局的路上，陳司機怕少女會跳車，一路上都用右手輕輕抓手她的手腕，所幸成功將她送到警局，隔天少女也傳簡訊向他致謝。

許多網友看到陳司機溫暖的舉動，又想到近日滴滴順風車的殺人司機，紛紛讚嘆「一邊覺得世界充滿善意，一面又覺得世界上壞人好多」、「同樣是司機怎麼差那麼多」、「很暖，司機是好人」、「少女真的很幸運，遇到這種好人」、「他救了少女一命呢」。

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