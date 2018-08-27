2018年08月27日 21:02 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

女友嘴上功夫了得 恩愛後男子「耳膜被吸破出血」送急診(圖/ 翻攝自微博@湖南醫聊)

情侶感情好往往令人稱羨，沒想到卻會讓自己身體出問題！近期大陸湖南一對情侶在恩愛熱吻後，男子的耳朵突然有疼痛、耳鳴和出血的症狀，嚇得他半夜2點跑去掛急診；醫師追問下，男子才說出剛剛被女友用力吸允耳朵，所幸情況不嚴重，經治療後逐漸康復。

綜合陸媒報導，湖南長沙有一對情侶日前在深夜12點多到第二人民醫院就診，男子向醫師表示耳朵很痛還會耳鳴，醫師問診時，一旁的女友露出相當害羞的模樣，男子才尷尬地說出，「剛剛和女友接吻，她太用力吸允耳朵，結束後才發現耳朵很痛」。

男子經醫師檢查後，才發現右耳鼓膜穿孔。(圖/ 翻攝自微博@湖南醫聊)

醫師檢查後發現，男子外耳道已有少量瘀血，清理後透過纖維耳鏡發現右耳鼓膜竟出現小穿孔，所以才會有疼痛及耳鳴症狀；男子接受治療後，耳朵的狀況已經好轉，正在癒合中。不過，醫師表示，一般常聽到的耳膜破裂，多是被異物、外傷或發炎引起，因為親吻所致真的很少見。

男子因為女友太熱情，結果發生這種意外，讓醫師忍不住呼籲年輕情侶，平時不該用力親吻耳孔部位，人體的耳膜是一層薄薄的膜，厚度僅有0.1公厘，相當容易有穿孔或破裂的狀況，像是打耳光就很危險，若鼓膜穿孔或破裂時遭受感染，患者的聽力將會嚴重受損。