只穿一次！超新白T恤有黃漬刷不掉 專業網友神教學

只穿一次！超新白T恤有黃漬刷不掉 專業網友神教學(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

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一名自稱窮學生的網友發現只穿過一次的白色T恤有黃漬，怎麼刷都無法清洗掉，難過地向網友求助。 一名自稱窮學生的網友發現只穿過一次的白色T恤有黃漬，怎麼刷都無法清洗掉，難過地向網友求助。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

許多民眾不喜歡買白色的衣物，因為怕弄髒又難清洗，但真的髒了該怎麼辦？最近有一名學生發現自己買了只穿過一次的白色T恤，上頭竟然有了黃漬，儘管用了各種聽過的方式清洗，黃漬「堅定地」留在衣服上，讓她十分苦惱；沒想到有一票專業網友跳出來教學，直言「過碳酸鈉加熱水超有效」。

昨(27)日有一名學生在《批踢踢實業坊》求助，提到自己先前買了一件白色T恤，也只穿了一次，沒想到上頭竟然出現黃漬，儘管他試了小蘇打粉、水晶肥皂粉末和洗碗精，浸泡過後狂刷也刷不掉，白T恤的黃漬完全沒消失，讓她無奈地向廣大的《批踢踢》鄉民求助。

許多有類似經驗的網友，熱情分享該如何處理黃漬。 許多有類似經驗的網友，熱情分享該如何處理黃漬。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有一些網友認為只是一件T恤，不用大費周章硬是要把它刷回亮白，可以拿來當睡衣或是再買一件就好，但是原PO說自己只是窮學生，「一件將近500元穿一次而已」，她實在無法接受。

不過，馬上有許多專業的網友跳出來提供神教學，「過碳酸鈉+熱水」、「過碳酸鈉+40度溫水泡一天」、「過碳酸鈉加熱水，不傷衣服也能保色」、「過碳酸鈉無敵」、「過碳酸鈉，一定至少能白好幾個色階，我泛黃的白布包泡完都有白回來，而且很便宜」、「過碳酸鈉，昨天才漂白一件放很久整個變黃的白褲子」。

過碳酸鈉又稱為過氧碳酸鈉，就是俗稱的固體雙氧水，是一種白色顆粒狀粉末，通常被當作洗衣粉的助劑，有氧系漂白的作用；傳統的洗衣漂白劑是過硼酸納，而過碳酸鈉經常被運用在清洗洗衣機，用熱水溶解後使用效果會更很好。

文章來源：批踢踢實業坊

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