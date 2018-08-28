5歲幼女遭路人誘拐 恐怖！竟被剃光頭變裝

女童在被誘拐後，竟被剃成光頭（翻攝微博）

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中國大陸誘拐小孩事件頻傳，雲南曲靖宣威市一名5歲小女孩日前和奶奶出門玩耍時遭到誘拐，家人在得知消息後立刻報警並透過社群網站尋人，而警方在調閱監視器畫面之後，鎖定了一名女嫌犯，並靠著熱心網友提供的線索，終於在案發9小時候找回女童，但奇怪的是這名女童除了衣服被換掉之外，更被剃成了光頭。

綜合媒體報導，這名5歲女童小梓悅的王姓母親指出，在25日下午約兩點左右，奶奶帶著小梓悅出門遊玩，並且遇見一對母女，女孩約莫和小梓悅同年，而兩人便玩在一起，沒想到女童的母親接下來竟趁著小梓悅的奶奶不注意將其誘拐。小梓悅的家人得知她失蹤後立刻報警處理，更聯絡親友和在網路上發出尋人消息，警方也在獲報後展開調查，並且透過監視器畫面鎖定了一名女姓嫌犯，而小梓悅的家人也接獲網友提供的線索，指出在當地的火車站見到她的蹤影。

經過9個多小時的搜索後，警方在案發隔日（26）凌晨於火車站附近，發現了衣服已被更換、頭髮被剃光的小梓悅，而她更是因為經歷了這場驚魂記而被嚇到說不出話來，小梓悅的父母也表示：「後來我們慢慢問她，她才開始說話、吃東西，又說她的頭髮是帶她走的那個女人剃的」，而目前警方已經逮捕了一名女性嫌疑人。

警方指出，這名誘拐女童的嫌犯是外地人，而她當時因為聽到小梓悅的奶奶說著外地口音，就覺得外地的小孩子很容易拐賣，所以才會下手誘拐，而當時女嫌犯帶著的女童是她的親孫女，她靠著這種方式來降低誘拐對象的父母與家人的戒心，並且趁機誘拐。

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