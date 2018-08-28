哥哥37年前遭殘忍虐殺 女子靠臉書找到兇手

2018年08月28日 09:52 陳慶餘

隨著科技進步，社群網站已成為了不少人不可或缺的工具，而除了透連絡失聯已久的友人或是家人以外，社群平台竟然也可以成為緝兇的工具？英國一名女子日前就在偶然的機會之下，透過臉書找到了37年前慘忍虐殺自己哥哥的殺人兇手，並且發現對方的兒子多次嘗試大義滅親，告知警方自己的父親是個殺人犯，但執法單位卻毫無作為，導致男子逍遙法外殺害了另外33人。

根據英國廣播公司（BBC）報導，英國一名女子佩妮法米爾（Penny Farmer）在3年前的某天，突然心血來潮透過臉書搜尋在多年前慘忍殺害自己親哥哥的疑犯姓名，並且立刻發現一名外觀、年齡都符合的男子。

據了解，法尼爾的哥哥克里斯（Chris）及他的女朋友佩塔（Peta）於1978年乘船前往中美洲旅行時遭人殺害，並棄屍在瓜地馬拉的海域之中，而驗屍結果顯示兩人生前遭到慘忍虐待，死狀相當悽慘。

在克里斯和佩塔遇害後，佩妮與克里斯的父親循線找到了兩人遇害之前最後現身的港口，並透過當時港口的主管得知當時有一名身分不明的男子和兩名受害者一起出海，但最後只有該名男子獨自一人回來。

隨後英國警方也追蹤到一名來自美國加州的疑犯波士頓（Silas Boston），即便波士頓有各項傷害、非法持有槍械等等前科，但卻因為一直沒有關鍵性的證據證明他就是犯人，加上屍體的發現地點位於瓜地馬拉，導致這起橫跨美國、英國、瓜地馬拉三國的案件調查起來格外困難，更使本案從此成為懸案，而佩妮的父親更是在2013年帶著這個遺憾撒手人寰。

而在哥哥被殺害37年後，佩妮仍念念不忘此事，並且終於透過網路找到案情的新線索，她不只在臉書上找到了當年的嫌犯波士頓，更還發現了波士頓的兩名兒子，而在試圖聯繫失敗後，佩妮立刻打電話到美國警方報案，希望能夠重啟案件調查。

在警方介入後，波士頓的兩名兒子也透露自己的母親就是被父親殺害，而當年父親在犯案後他們也一直向瓜地馬拉的警方透露自己的父親就是殺害克里斯和佩塔的兇手，目睹父親痛下毒手的兩人也指證歷歷，詳述了當年克里斯和佩塔的死亡過程，英國、美國的警方也有接獲此一消息，但卻毫無作為。

最後就在兒子的證詞之下，波士頓終於在犯案多年後，於2016年在美國加州落網，並發現死在他手下的人高達33名，不過波士頓卻在定罪前就先行病死，而佩妮也質疑當年警方的草率辦案讓波士頓逍遙法外多年，甚至還連續殺了其他人，這件事應該需要通盤檢討。

佩妮的哥哥與其女友在1978年被慘忍殺害，棄屍在瓜地馬拉海域（翻攝推特）