棉花糖放隔天吃！驚見被「打回原形」 網笑：買到空氣

棉花糖放隔天吃！驚見被「打回原形」 網笑：買到空氣(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

許多人喜歡吃棉花糖，但你知道絕對不要放到隔天嗎？一名女網友日前買棉花糖回家，打算放到隔天再吃，沒想到起床後發現，棉花糖居然「不見了」，底下還有棉花糖的殘渣，不過外部的空氣仍滿滿的，讓她與兒子都很傻眼，而此照片也讓不少網友大開眼界。

女網友在《爆怨公社》表示「還我棉花糖來」，只見一個裝有空氣的透明袋，裡面插有一支竹籤，袋子上還沾有黃色的棉花屑，而裡面的棉花全不見了，而原PO提到，原本買了棉花糖想放到隔天吃，沒想到一起床就發現，棉花糖整個消風了。

袋子上還沾有黃色的棉花屑，而裡面的棉花全不見了 袋子上還沾有黃色的棉花屑，而裡面的棉花全不見了(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友笑歪「差太多了吧！一整個消風」、「現回原形了」、「等於買了一包空氣回家」、「國王的棉花糖」、「我也有發生過這樣的情況欸，還以為被偷吃光了」、「這是一個教人學會把握當下的棉花糖」，還有人解釋因棉花糖放空氣中，也未完全密封，因此接觸空氣而受潮的結果。

不少人也分享類似經歷，原本可愛的小小兵居然變形了(圖翻攝自/爆怨公社) 不少人也分享類似經歷，原本可愛的小小兵居然變形了(圖翻攝自/爆怨公社)

也有人提供短暫的保存方法「放冷凍庫就不會打回原形了」、「把袋子空氣壓掉，保留棉花糖原形，封口用橡皮筋綁緊再放入冷凍」、「冷藏也可以，直接冰不用放空氣，重點封口要封緊」，不過還是建議民眾，棉花糖還是盡早吃完比較好。

原本可愛的黃色小鴨，結果變成一隻鸚鵡(圖翻攝自/爆怨公社) 原本可愛的黃色小鴨，結果變成一隻鸚鵡(圖翻攝自/爆怨公社)

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