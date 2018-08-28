女學生全穿錯了！胸罩廠商實測 白色制服＋純白內衣＝超養眼

2018年08月28日 11:21 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

不少女生下意識認為，穿著白色上衣或是制服，理應搭配白色內衣，因為兩者顏色相近，看起來才不會太突兀，內衣顏色也不會太過明顯，但胸罩廠商實測，證明這樣的觀念其實大錯特錯！

日本內衣品牌日前在官方推特上公布一項實測結果，卻有驚人發現！過程中，廠商將白色、粉紅色、水藍色、膚色、紅色、藍色等布料色卡放在膚色紙板上，接著再蓋上一塊白色布料，清楚可見，愈是比膚色淺的白色、粉紅色、水藍色，愈發清晰顯眼，反之，深色卻先對柔和、低調。

胸罩廠商實測 白色制服＋純白內衣＝超養眼（圖／翻攝自推特）

由於當地有不少學校規定，學生必須在白色制服內穿上純白內衣，致使內衣廠商看不下去，想透過此實驗藉此矯正學校自以為「淺色比較不透」的錯誤觀念，若是學校硬性規定非穿白色內衣不可，則建議女學生可在裡面穿上內搭。

實驗結果一出引起不少學生、家長共鳴，認為時代進步，但教育者們的觀念卻仍深陷窠臼，紛紛留言回應：

「我女兒的國中也是規定內衣只能穿白色，絕對不想透出內衣的女兒，即使夏天也在制服底下內搭黑色背心。3年來完全沒被老師抓到，因為完全不透所以老師根本沒發現」

「白色襯衫下穿白色內衣，其實大家都知道會透但因為是校規所以也只好照穿。內衣店的店員有說，其實最不會透的顏色是茶色、深咖啡色的內衣」

「教師界中有不少思想古板的人認為『女學生＝白色內衣＝清純』。那種男性看到制服下透出內衣一副開心的樣子，會讓人覺得女學生被規定穿白色內衣，根本是為了取悅年長男性」。