女學生全穿錯了！胸罩廠商實測 白色制服＋純白內衣＝超養眼

不少女生下意識認為，穿著白色上衣或是制服，理應搭配白色內衣，因為兩者顏色相近，看起來才不會太突兀，內衣顏色也不會太過明顯，但胸罩廠商實測，證明這樣的觀念其實大錯特錯！
日本內衣品牌日前在官方推特上公布一項實測結果，卻有驚人發現！過程中，廠商將白色、粉紅色、水藍色、膚色、紅色、藍色等布料色卡放在膚色紙板上，接著再蓋上一塊白色布料，清楚可見，愈是比膚色淺的白色、粉紅色、水藍色，愈發清晰顯眼，反之，深色卻先對柔和、低調。
胸罩廠商實測 白色制服＋純白內衣＝超養眼（圖／翻攝自推特）
由於當地有不少學校規定，學生必須在白色制服內穿上純白內衣，致使內衣廠商看不下去，想透過此實驗藉此矯正學校自以為「淺色比較不透」的錯誤觀念，若是學校硬性規定非穿白色內衣不可，則建議女學生可在裡面穿上內搭。
實驗結果一出引起不少學生、家長共鳴，認為時代進步，但教育者們的觀念卻仍深陷窠臼，紛紛留言回應：
「我女兒的國中也是規定內衣只能穿白色，絕對不想透出內衣的女兒，即使夏天也在制服底下內搭黑色背心。3年來完全沒被老師抓到，因為完全不透所以老師根本沒發現」
「白色襯衫下穿白色內衣，其實大家都知道會透但因為是校規所以也只好照穿。內衣店的店員有說，其實最不會透的顏色是茶色、深咖啡色的內衣」
「教師界中有不少思想古板的人認為『女學生＝白色內衣＝清純』。那種男性看到制服下透出內衣一副開心的樣子，會讓人覺得女學生被規定穿白色內衣，根本是為了取悅年長男性」。
校則で下着の色が白と決められているという記事をよく見かけます。理由で多く見るのが「透けないように」。下着屋として言わずにいられないので簡単な検証をしました。肌よりも薄い淡い色はとっても透けます。透けないようにが目的の校則であれば是非キャミなどインナーの着用をお勧めします🙇♀️ pic.twitter.com/kBEzSmg5D6— BODY FOCUS (@body_focus) 2018年8月22日