2018年08月28日 12:04 陳慶餘

性侵乘客棄屍深山，滴滴司機正牌女友竟未成年（取自YOUTUBE）

滴滴順風車本月24日爆發近3個月以來第二起司機性侵殺害乘客的事件，而犯案的鍾姓司機身家也遭到起底，原來鍾男其實早有一個論及婚嫁的16歲女友，對方去年甚至還曾經懷孕，但最後不幸流產。鍾男在行兇之後，甚至還專程回家找女友，並且一起計畫一起和女友逃亡，而案發隔日鍾男被上門的警方逮捕時，女方甚至還不知道發生了什麼事。

鍾男的大伯指出，現年27歲的鍾男在過去3年以來換了好幾任女友，而他現任的女友更年僅16歲，「他和現在的女朋友是之前在成都開滴滴車認識的，可能曾經是他的乘客，之後交換了聯繫方式，他們已經到了談婚論嫁地步」。

鍾男女友在得知事件真相後表示，在案發前幾天就覺得男友有點不對勁，但問他卻又問不出個所以然，案發當天要出門上班時，鍾男甚至還對她說：「如果我哪一天不在了，你一定要好好照顧自己」。

事後鍾男的女友也表示，自己的家人一直反對兩人交往，但男友對她卻特別好，兩人在認識不久之後她就懷孕，但卻因為一次爭吵跑去喝酒而意外流產，回憶起當時情景，她也強調鍾男一直都陪著她，「不管我出什麼事都會在旁邊陪著我」

當天晚上，鍾男回到住處後也立刻叫女友和他一起離家，眼看男友的神情慌張，這時他還以為男友是開車撞到人所以才會想要逃命，這時她還天真地要求男友去自首，但男友則是回她：「自首的話，可能會直接槍斃」，直到警方破門後，她才知道男友犯下了性侵殺人的案件。