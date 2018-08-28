「超胸」正妹自製馬甲！發亮北半球狂吸52萬人眼球

「超胸」正妹自製馬甲！發亮北半球狂吸52萬人眼球(圖翻攝自youtube/Naomi 'SexyCyborg' Wu)

友善列印
/綜合報導
「超胸」正妹自製馬甲！發亮北半球狂吸52萬人眼球(影片來源youtube/Naomi 'SexyCyborg' Wu)

想在夜店獲得更多矚目，不少人會使出奇招。大陸深圳一名女工程師娜奧米（Naomi Wu，音譯），時常愛發明一些有趣的科技，最近她利用手電筒與3D列印技術，打造出一套「發光馬甲衣」，光打在她胸前的填充物上，在夜店裡一秒變成焦點。

娜奧米使用手電筒結合橡膠管當作燈源(影片來源youtube/Naomi 'SexyCyborg' Wu) 娜奧米使用手電筒結合橡膠管當作燈源(影片來源youtube/Naomi 'SexyCyborg' Wu)

現年24歲的娜奧米熱愛科技，她經常在youtube頻道《SexyCyborg》貼出新發明，曾用3D列印做出迷你無人機、比基尼或靴子等，也由於她在影片中打扮都很性感，因此吸引52萬粉絲關注，最近她發明一款讓「胸部亮起來」的馬甲，讓不少網友感到驚訝。

3D列印製比基尼玩水實測 正妹豪乳呼之欲出

影片中她坦言，曾做過隆乳手術，因此乳房內有1600c.c.的填充物，她希望可以讓胸部看起來更亮眼，於是使用手電筒結合橡膠管當作燈源，再用3D列印出馬甲等其他配件，隨後開啟電源後，手電筒的光源照穿胸部裡的填充物，看起來像是在閃閃發亮一樣。

娜奧米胸部整個亮起來(影片來源youtube/Naomi 'SexyCyborg' Wu) 娜奧米胸部整個亮起來(影片來源youtube/Naomi 'SexyCyborg' Wu)

而許多網友都直呼不可思議，也紛紛提說問題，問到真胸部是否也可達到相同效果，而娜奧米則解釋「並不容易，真奶需要強大的光源，實際上還是要靠填充物才可行」，而她不用LED燈的原因，是它容易變燙且亮度不夠；僅有紅光與橘光，才可將皮膚照穿。

98公斤胖妹立志減肥！1年甩...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。