2018年08月28日 12:04 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

「超胸」正妹自製馬甲！發亮北半球狂吸52萬人眼球(影片來源youtube/Naomi 'SexyCyborg' Wu)

想在夜店獲得更多矚目，不少人會使出奇招。大陸深圳一名女工程師娜奧米（Naomi Wu，音譯），時常愛發明一些有趣的科技，最近她利用手電筒與3D列印技術，打造出一套「發光馬甲衣」，光打在她胸前的填充物上，在夜店裡一秒變成焦點。

娜奧米使用手電筒結合橡膠管當作燈源(影片來源youtube/Naomi 'SexyCyborg' Wu)

現年24歲的娜奧米熱愛科技，她經常在youtube頻道《SexyCyborg》貼出新發明，曾用3D列印做出迷你無人機、比基尼或靴子等，也由於她在影片中打扮都很性感，因此吸引52萬粉絲關注，最近她發明一款讓「胸部亮起來」的馬甲，讓不少網友感到驚訝。

影片中她坦言，曾做過隆乳手術，因此乳房內有1600c.c.的填充物，她希望可以讓胸部看起來更亮眼，於是使用手電筒結合橡膠管當作燈源，再用3D列印出馬甲等其他配件，隨後開啟電源後，手電筒的光源照穿胸部裡的填充物，看起來像是在閃閃發亮一樣。

娜奧米胸部整個亮起來(影片來源youtube/Naomi 'SexyCyborg' Wu)

而許多網友都直呼不可思議，也紛紛提說問題，問到真胸部是否也可達到相同效果，而娜奧米則解釋「並不容易，真奶需要強大的光源，實際上還是要靠填充物才可行」，而她不用LED燈的原因，是它容易變燙且亮度不夠；僅有紅光與橘光，才可將皮膚照穿。