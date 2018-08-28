打工妹見「消防員滿臉灰土」幫買單 遭肉搜真實身分超鼻酸

打工妹見「消防員滿臉灰土」幫買單 遭肉搜真實身分超鼻酸(圖/ 翻攝自臉書@Liz Woodward、Tim Young)

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／綜合報導

常常聽到有人說「助人為快樂之本」，但有些幫助人的人更需要幫助也說不定！美國紐澤西有一名在快餐店打工的女子伍德華德(Liz Woodward)，深夜她遇到2名滿臉灰土的消防員來用餐，聽到兩人對話得知他們連續12小時救難，決定替他們買單；她的善舉受到關注，遭肉搜身分後大家才發現「她才是真的需要幫助的人」。

綜合外媒報導，伍德華德在紐澤西一間24小時營業的快餐店打工，有一天深夜3點左右有2名滿臉灰土看起來相當疲勞的消防員來消費，兩人點了2杯濃縮咖啡後，就坐在店內討論剛才進行救火任務；伍德華德聽到兩人的對話，才知道他們才剛結束12小時的救援，還差點被烈火燒傷。

伍德華德決定替兩人買單以表感謝，並在帳單上寫了一串話，「今天你們的早餐算我的，感謝你們為這個社區的居民付出，當所有人往外逃亡，只有你們往裡面衝、救人；無論你們是誰，你們是最勇敢、最強壯的，請多多休息」。

被請客的消防員知道伍德華德才是更需要受到幫助的人，便主動發起募款。 被請客的消防員知道伍德華德才是更需要受到幫助的人，便主動發起募款。(圖/ 翻攝自臉書@ Liz Woodward)

兩名消防員看到伍德華德如此貼心，紅了眼眶向她致謝，事後還將這個溫馨的故事分享到臉書，馬上引起熱議，更吸引媒體前往採訪；沒想到一問之下伍德華德的家境清寒，她平時得身兼3份工作，為了幫忙分擔父親的醫療費用。原來伍德華德的父親曾是「災難現場恢復員」，某次出任務時發身意外導致下半身癱瘓，從此只能坐輪椅。

因為父親的關係，伍德華德看到2名消防員辛苦執勤後的樣子，才會更想為他們做些什麼；後來消防員主動替伍德華德發起募款，他們感動地表示，「沒想到幫助我們的女士，才是最需要被幫助的」，最後成功募到86000美元(約新台幣264萬元)。

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