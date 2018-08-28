2018年08月28日 15:02 陳慶餘

挑戰高空彈跳！大媽起跳前大腦當機…下一秒鞋子噴飛（取自YOUTUBE）

中國大陸一位大媽日前跟團到紐西蘭旅遊，並且在過程中挑戰高空彈跳，沒想到這位大媽不知道是太過緊張還是聽不懂英文，竟然在教練要她往下跳時瞬間當機，並且不斷跳針大叫，而她就這樣在跳台上僵持了兩分鐘才在同行友人的加油聲之下縱身一跳，結果她這一跳竟又再度出糗，一隻鞋就這樣噴飛掉到河裡，影片曝光之後不少網友都被這位大媽搞笑的行為給笑翻。

從網路上流傳的影片中可見，這位大媽在跳台上不斷對同行友人揮手致意，並且將雙手張開，像是對這一跳胸有成竹一樣，而一旁的教練在見狀後也立刻開始倒數「3！2！1！」，而大媽也隨著教練的叫喊聲一起大叫，但當倒數到最後時，大媽仍紋風不動，即便教練再次倒數也沒有用。

而大媽就這樣在跳台上「當機」了長達兩分鐘，後來才在教練的比手畫腳示意之下恍然大悟、明白自己該起跳了，這時大媽才一邊大叫一邊一躍而下，只是這一跳又讓她再度出糗，一隻鞋子就這樣在她下墜過程中突然噴飛，掉入湍急的河水之中。

影片曝光後，不少網友都被大媽好笑又可愛的行徑給笑翻，紛紛留言：「大概是上去之後腦筋一片空白」、「應該是聽不懂英文吧，所以才會這樣」、「太可愛了」、「鞋子噴飛後勁很強，快被笑死」。