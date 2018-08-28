男子花432萬買新房！還款3年才發現「屋主不是他」

2018年08月28日 15:58 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

花百萬買房子，最後才發現房主還有別人。大陸四川眉山一名男子，3年前花96萬人民幣買新房，期間陸陸續續都有在還款，但開發商遲遲未交屋，讓他感到困惑，於是便至社區查看新房，才發現該房還有另一名屋主，而且房子也已裝潢完畢，讓該名男子相當傻眼。

根據《澎湃新聞》報導，受害者余姓男子在2015年，以96萬人民幣(約新台幣432萬元)的價格買下新房，而他手中也有當初買賣合約、銀行借款合約、住屋查詢紀錄等，原本預計2017年6月就要交房，但他一直遲遲未收到交屋通知書，他透露「當時是買預售屋，原本打算用來作婚房，結果遲遲未交，現在也聯繫不上開發商」。

受害者余姓男子他手中有當初買賣合約、銀行借款合約、住屋查詢紀錄等證據(圖翻攝自/澎湃新聞)

由於他工作地點與新房距離遠，因此余男鮮少來查看，直到本月19日來社區看房屋狀況，卻發現房子的門鎖被換掉了，而鄰居也告知該屋已裝修好幾個月了，他得知後感到很詫異，隔幾日他又再來拜訪，想與現任屋主詢問狀況，但由於對方不想與他談論，余男無奈之下選擇報警。

調查後發現，余男表示「我從房管局查了信息，我名下的一套住房就是這裡，網簽合約資訊也是一樣的，這本來就是我的房子嘛」、「都還了3年的貸款，這房子怎還會被開發商賣了呢？」。而現任屋主則表示，他是在今年春節向開發商處購買房子，並拿到了鑰匙，而詢問社區其他住戶，也有人發生類似事件。

受害者余姓男子他手中有當初買賣合約、銀行借款合約、住屋查詢紀錄等證據(圖翻攝自/澎湃新聞)

另一名符姓男子透露，「錢全部交清了，卻還沒拿到房子的鑰匙，但比他好點的是，我那套房子還沒人住進去」。隨後當地記者與賣房相關人員聯絡，對方解釋因余男購屋時，曾簽若欠款一期逾期不還，開發商就有權單方面解除購房的合約，而其他人出現的類似狀況，是不可能發生的。

余男則否認欠款一說，表示僅與中介有一筆欠款，而此事與開發商並沒有關係，而目前他也找不到仲介，因此也無法還錢，未來打算改走法律途徑。而律師表示，目前這兩名男子都是受害人，「余先生可向法院起訴現任屋主，要求他騰退房屋等，並將開發商列為被告或第三人，而現任屋主則可反向開發商提告，讓開發商承擔責任」。