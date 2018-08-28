約好登山女友卻意外離世 癡情男攜骨灰徒步1500公里兌現承諾

男子帶著女友骨灰以及兩狗一貓，徒步走了1500公里（翻攝網路）

友善列印

泰國一名39歲男子薩法瑪（Sakchai Suphanmart）和女友相當恩愛，並且承諾要帶對方登上海拔2565公尺的泰國第一高峰「因他暖山」，沒想到在承諾兌現之前薩法瑪的女友就意外離世，而他強忍悲痛幫女友處理完後事後，仍決定要兌現生前對女友的承諾，因此就以推車帶著女友的骨灰，花了一年半的時間徒步走了將近1500公里，打算登上因他暖山，並將女友的骨灰撒在山頂之上。

綜合泰媒報導，來自泰國北部城市烏隆塔尼的薩法瑪家境清寒，他在離鄉背井來到泰國南部城市董里府工作時認識了女友並墜入愛河，在交往過程中，薩法瑪對女友做出承諾，表示要帶著她旅遊全國，但沒想到女友卻在2016年10月意外過世，而薩法瑪為了完兌現自己對女友的承諾，決定帶著女友的骨灰，徒步從董里府走了1453公里，來到了位於泰國北部的第一高峰「因他暖山」，並且將女友的骨灰撒在山頂。

在前往因他暖山的路途上，薩法瑪經過了一處墓地，並且在休息時遇見了兩隻流浪狗，而這兩隻狗像是看出了薩法瑪的孤獨，竟主動陪著薩法瑪走完剩下的路途，而薩法瑪又在半路上遇到一隻黑貓，因為擔心貓咪遭到路殺，因此決定帶著這隻貓一起上路。這一人、二狗、一貓一起趕路的感動故事傳出後，引起了不少網友與媒體注意。

薩法瑪在受訪時雖然拒絕透露女友的死因，但也難過的表示自己完全無法停止思念女友，所以才會用這種方式來兌現他的承諾，這是已經是他現在唯一能為女友做的事情了。

在花了一年半的時間，薩法瑪終於走完了1453公里的路途，並且帶著兩狗一貓來到了因他暖山的山腳，而在他抵達的消息傳出後，因他暖山國家公園的工作人員也出面接待薩法瑪，但工作人員卻無奈的表示潑灑骨灰很有可能會破壞自然環境，因此希望他不要將骨灰撒在山頂，而薩法瑪也選擇聽從建議，在帶著女友骨灰登上山頂並向山中的神像膜拜，象徵自己完成了對女友的承諾。

薩法瑪徒步從董里府走了1453公里，來到了位於泰國北部的第一高峰「因他暖山」（翻攝網路） 薩法瑪徒步從董里府走了1453公里，來到了位於泰國北部的第一高峰「因他暖山」（翻攝網路）
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