店員給塑膠湯匙媽問「要說什麼」小男童神回覆被網友讚翻

示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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店員給塑膠湯匙媽問「要說什麼」小男童神回覆被網友讚翻 店員給塑膠湯匙媽問「要說什麼」小男童神回覆被網友讚翻(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

便利超商的店員大多數都很熱情，只要民眾買東西都會主動給吸管、湯匙等。最近有一名網友分享自己買東西遇到的有趣事件，他在超商看到一名媽媽買一瓶有附麥片的牛奶給兒子，店員把塑膠湯匙給他，媽媽問兒子「要跟哥哥說什麼」，男童「超環保」的回覆，讓所有人都笑翻了。

日前有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，他提到幾個月前自己去超商，在等微波食品的時候，看到一對母子在櫃檯前結帳，小男童目測只有幼稚園，媽媽買了一瓶附有麥片的牛奶，結帳後店員將塑膠湯匙拿給小男童。

小男童的回覆讓網友全笑翻，紛紛狂推他的環保意識。 小男童的回覆讓網友全笑翻，紛紛狂推他的環保意識。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

而媽媽看到店員的舉動，馬上問兒子「要跟店員哥哥說什麼？」，希望他是個有禮貌的小孩懂得向店員道謝；沒想到小男童天真無邪地說，「我們家已經有湯匙了」，當下讓店員、媽媽和站在旁邊的原PO笑到不行。不過，該名媽媽最後還是讓小男童和店員說謝謝，才離開超商。

許多網友看到小男童的神回覆也笑翻，紛紛留言誇讚，「有環保概念給推」、「好乖，有環保意識」、「這才是真真正正的環保小尖兵」、「小朋友觀念正確，媽媽教育很好，很有禮貌」、「下一代有救了」、「誠實又可愛的小孩」、「已內建環保意識」。

文章來源：批踢踢實業坊

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