2018年08月28日 17:55 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

少女考駕照車停鐵軌遭撞 教練見死不救跳車逃命(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

許多人成年時都會迫不急待考駕照，不僅能證明自己真的長大，還能騎車或開車出去玩。最近波蘭發生一起考汽車駕照的驚悚事故，一名18歲的少女安潔莉卡(Angelika)在教練陪同下進行路考，但不慎將車子停在鐵軌上，下一秒慘遭火車活活撞死；不過，有目擊者看到教練直接跳車逃跑，譴責他對少女見死不救。

綜合外媒報導，23日一名來自波蘭南部扎斯卡拉的男子夸克(Rafal Kwak)親眼目睹一場亡命車禍，而街道上的監視紀錄器也拍下事故全程，一名少女安潔莉卡在62歲教練陪同下，開著一輛紅色轎車進行路考，但畫面中發現她突然將車子停在鐵軌上，馬上有一輛火車高速撞向她們，現場相當混亂。

轎車快被撞上時，教練竟自己跳車逃命，對少女見死不救。(圖/ 翻攝自影片)

夸克提到，當時他看到轎車上的教練直接跳車逃命，車內的安潔莉卡因為火車撞擊傷勢十分嚴重，「她當時還有呼吸，但非常喘，後來慢慢沒有呼吸，就在我們眼前死去」；另一名目擊者米哈爾(Michal)難過地表示，「少女身上流很多血，儘管我們已經試圖替她止血，但她的呼吸聲就慢慢停止了」。

還有一名不具名的目擊者氣得譴責逃跑的教練，因為他只顧著自己跳車，事後也對車內的安潔莉卡見死不救，「教練在火車撞上前一刻跳車，少女疑似也想跳車但來不及」。這起死亡車禍詳情警方仍在調查中，而火車上的司機和乘客都平安無事。