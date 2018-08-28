超扯索賠單！嬤討車禍調解費216萬 網嘆：比撞死還貴

2018年08月28日 19:27 杜炤佑

這樣的調解合理嗎？一名網友近日在臉書抱怨，表示他的朋友去調解車禍，對方給了他一張「索賠單據」，結果都讓人看了好崩潰，「對方是老人，朋友的保險說對方提出的很多要求都沒單據，對方人好好的還能去調解就要求216萬了」，最後無奈只能走上法院。

網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，朋友去車禍調解完後，傳了一張索賠單據給他看，並表示對方是一位阿嬤。根據保險公司的說法，對方提出的很多要求都沒單據，且阿嬤人也好好的，還能前往調解，但最後竟開口要求賠償216萬元。

原PO表示，車禍當時是兩台機車行駛中時，發生前後追撞，朋友和阿嬤因傷上救護車，「之前對方跟我朋友求償16000（元）說是醫藥費跟修理機車費，朋友還包給她8千（元），當初給她24000（元）以為沒事了，真的太單純了」。

對方要求的索賠總計216萬5860元。(圖/爆怨公社)

而阿嬤給予的索賠清單上，包括助聽器8萬元；助聽器電池和維修2萬元；藥局自費1630元；車禍鑑定3000元；聽力檢查自費1790元；中醫自費9440元；需人照顧1年治療；復健72萬元（看護費1天2000元、1個月6萬元、1年72萬元）；家人請假及工作損另外算；腦部受傷走路不穩、頭痛、頭暈後遺症、中樞神經受損、反應遲鈍，精神賠償60萬元；雙耳聽障、造成生活不便及痛苦，影響往後生活及健康，精神賠償70萬元；往返醫院交通費、停車費和請假損失3萬元；衣服、褲子、鞋子、安全帽費3800元，總計216萬5860元。

看到如此高額的賠償，其他網友也紛紛表示，「請他拿出証明收據出來」、「車禍有責任制的3-7，頂多妳朋友7，直接走法院吧，走法院不用被凹那麼多……扯爆」、「比撞死還貴欸」、「這不就是典型的台灣人嗎？吃相難看，貪」、「吃人夠夠」、「退休費賺起來？」