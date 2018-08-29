存多少錢才敢離職找新工作？網友精闢分析：6個月生活費

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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存多少錢才敢離職找新工作？網友精闢分析：6個月生活費 存多少錢才敢離職找新工作？網友精闢分析：6個月生活費(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》

普通人一生中有大半時間奉獻在職場上，換工作這件事也是不少人的煩惱，尤其在身上有多少存款才敢提離職，就是一大疑問。最近有一名男子分享自己是做粗活，因為工作常常讓身體都是傷，想換跑道但又怕沒錢過活，只好上網尋求良心建議；有許多網友給予不同意見，也有人分享親身經歷，獲得不少認同。

26日有一名男子在網路論壇《批踢踢實業坊》發文，講到自己平日的工作得搬重物，常常搞得身體都是傷，讓他心生轉換跑道的想法，只是工作不是兒戲，可是會影響生活收支等問題，他不免有諸多疑慮，好奇地詢問所有人，「你們有多少存款敢直接離職再找新工作？」

原PO的疑問意外引起網友熱烈討論。 原PO的疑問意外引起網友熱烈討論。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》

他的疑問儘管被少部份人認為沒有正確答案，但仍有許多網友慷慨分享自己的看法，「目前的薪資三個月」、「扣完當月帳單還有2個月生活費」、「找到更好的時候，跟存款無關，沒找到有一億也不該離，反之沒錢也能離」、「兩年不工作不借錢也最低限度不會餓死，就可以」、「半年開銷的生活費噢基本開銷這樣最保險」。

有一名網友更表示，以前他的老爸跟他說「要有半年生活費」，結果親身體驗後發現一切是真的；另一名網友則對於「6個月生活費」的概念，提出自己的見解，「看自己每月花費多少，要休息多久，現找工作抓3個月等待期吧，所以以往說6個月生活費，如果找工作很好找就不用那麼多」。

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